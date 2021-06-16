В регионе 349 добровольцев сдали свою кровь в рамках акции, посвященной Всемирному дню донора    

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В Самарской области 349 добровольцев сдали свою кровь или ее компоненты в рамках акции, посвященной Всемирному дню донора. С их помощью специалисты службы крови заготовили 123 литра крови, 35 литров плазмы и 36 доз тромбоцитов для нуждающихся в переливании пациентам лечебных учреждений региона.

В 2021 году мероприятие проведено в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови». Марафон проводится в целях сохранения памяти поколения первооткрывателей космоса, традиций ведущей космической державы, достижений российской космонавтики, а также популяризации донорского движения среди молодежи. Ввиду того, что Самара по праву считается столицей ракетно-космической отрасли России, главный донорский праздник в этом году прошло под девизом «Донор, ты просто космос!».

Мероприятие в честь Всемирного дня донора крови посетил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Руководитель ведомства поздравил доноров и сотрудников службы крови с праздником, отметив его важность и социальную значимость, поблагодарил специалистов за слаженную работу в период пандемии, а также сдал кровь, пополнив запасы донорского банка.

«Спасибо вам, доноры, за то, что дарите другим частичку своего здоровья, своего доброго сердца и души! Пациенты, которых наши доктора спасают с помощью вашей крови, не знают имена тех, кто пожертвовал своей кровью во имя жизни и здоровья неизвестных им людей. Тем ценнее ваше участие в этом благородном деле. От всего медицинского сообщества, спасенных пациентов и себя лично я благодарю вас за тот героический вклад, который вы делаете в укрепление здоровья жителей нашей губернии и всей страны», - отметил Армен Бенян.

В рамках празднования дня донора в Тольятти депутаты городской Думы поздравили Почетных доноров, поблагодарив их за многолетнее участие в донорском движении. Один из них, тольяттинец Александр Маломанов за свою жизнь сдал бессчетное количество доз и спас больше двухсот жизней.

«Стать донором меня вдохновила супруга Фаузана, - рассказал Александр, - так случилось, что 2 раза в жизни ей спасало жизнь именно переливание крови. Когда она выздоровела, окрепла, пришла на станцию по зову души и сама стала сдавать ее для людей. Постепенно приобщился и я, а потом обогнал супругу по количеству сданной крови».

В благодарность за доброту сердца и ответственность все доноры получили подарки от службы крови Самарской области и от партнеров мероприятия.

«Ежегодно Служба крови Самарской области заготавливает более 47 000 литров компонентов донорской крови, - рассказал директор Самарской областной клинической станции переливания крови Сергей Кузнецов. -

В регионе зарегистрировано более 28 000 доноров, а общее количество донаций достигает 68000. По статистике одна донация спасает три жизни, а значит ежегодно более 200 000 пациентов получают помощь, благодаря вашему безвозмездному дару. Доноры привносят в общество заряд нравственной чистоты, искреннего самопожертвования, ответственности и бескорыстия. Благодарим всех доноров за участие в донорском движении и регулярные кроводачи. Желаем счастья, мира, благополучия и, конечно же, здоровья».