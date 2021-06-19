В регионе выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции

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19 июня в регионе подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 19 в г. Самара

- 14 в г. Тольятти

- 7 в г. Сызрань

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в г. Чапаевск

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Борском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Волжском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в г. Октябрьск

66 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 4 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66016 случаев коронавируса.



Скончались 2162 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 84 лет, женщины 54, 58, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 54, 59, 62, 70 лет, женщины 79, 82, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 67,71, по стране - 88,29.

​​Коэффициент летальности в области - 3,27, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7600, нарастающим итогом 2728302.