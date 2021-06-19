В регионе выявлено 70 новых случаев коронавирусной инфекции

19 июня в регионе подтверждено 70 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 19 в г. Самара
- 14 в г. Тольятти
- 7 в г. Сызрань
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в г. Чапаевск
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Борском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Волжском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в г. Октябрьск
66 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 4 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66016 случаев коронавируса.
Скончались 2162 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчина 84 лет, женщины 54, 58, 68 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 54, 59, 62, 70 лет, женщины 79, 82, 82 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 67,71, по стране - 88,29.
Коэффициент летальности в области - 3,27, в стране - 2,43.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7600, нарастающим итогом 2728302.