В регионе выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции

11 июня в регионе подтверждено 59 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 21 в г. Самареа
- 12 в г. Тольятти
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Волжском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Кинель
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Шигонском районе
50 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65515 случаев коронавируса.
Скончались 2074 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 69, 71, 75, 82, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 64, 70, 70 лет, мужчины 68, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 51 года, страдавший заболеванием почек;
мужчина 37 лет, страдавший инфекционным заболеванием;
мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
мужчина 62 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 64,95, по стране - 86,08.
Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,43.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7630, нарастающим итогом 2670482.