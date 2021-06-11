В регионе выявлено 59 новых случаев коронавирусной инфекции

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11 июня в регионе подтверждено 59 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 21 в г. Самареа

- 12 в г. Тольятти

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Волжском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Кинель

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Шигонском районе

50 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65515 случаев коронавируса.



Скончались 2074 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 69, 71, 75, 82, 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 64, 70, 70 лет, мужчины 68, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 51 года, страдавший заболеванием почек;

мужчина 37 лет, страдавший инфекционным заболеванием;

мужчина 76 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

мужчина 62 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 64,95, по стране - 86,08.

Коэффициент летальности в области - 3,16, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7630, нарастающим итогом 2670482.