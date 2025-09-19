 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным

83

Переливание донорской крови широко применяется при оказании медицинской помощи как взрослому населению, так и детям. На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.



В Самарской области только за 2024 год кровь и ее компоненты были перелиты 100755 раз, то есть около 270 раз ежедневно.



Особое внимание традиционно уделяется оказанию трансфузиологической помощи новорожденным. Переливание им донорских компонентов имеет свои особенности, связанные с их иммуногематологическим статусом, а также с объемами переливаемых компонентов.



«За 2024-2025 годы всем новорожденным детям в возрасте до 3 месяцев, кому по показаниям было необходимо переливание, был проведен индивидуальный подбор донорских компонентов, в том числе с одновременным исследованием образца крови матери. Также специалисты станции осуществляют разделение донорской крови, заготовленной в стандартный контейнер в объеме 450 миллилитров, с целью получения детских малообъемных доз», - отметила главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.



Самарская областная станция переливания крови более 25 лет является клинической базой кафедры госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии Самарского государственного медицинского университета.



Все накопленные знания по оказанию безопасной трансфузионной помощи и существующих новейших методиках заготовки компонентов донорской крови специалисты Службы крови ежегодно передают будущим врачам, на практике показывая важность соблюдения требований и правил осуществления трансфузий, что обеспечивает безопасность как пациента, так и врача.

Фото: минздрав СО