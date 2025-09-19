Я нашел ошибку
Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным

19 сентября 2025 14:57
83
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.

Переливание донорской крови широко применяется при оказании медицинской помощи как взрослому населению, так и детям. На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.

В Самарской области только за 2024 год кровь и ее компоненты были перелиты 100755 раз, то есть около 270 раз ежедневно.

Особое внимание традиционно уделяется оказанию трансфузиологической помощи новорожденным. Переливание им донорских компонентов имеет свои особенности, связанные с их иммуногематологическим статусом, а также с объемами переливаемых компонентов.

 «За 2024-2025 годы всем новорожденным детям в возрасте до 3 месяцев, кому по показаниям было необходимо переливание, был проведен индивидуальный подбор донорских компонентов, в том числе с одновременным исследованием образца крови матери. Также специалисты станции осуществляют разделение донорской крови, заготовленной в стандартный контейнер в объеме 450 миллилитров, с целью получения детских малообъемных доз», - отметила главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России по ПФО, главный внештатный трансфузиолог министерства здравоохранения Самарской области, заместитель директора по медицинской части Самарской областной клинической станции переливания крови Елена Кудинова.

Самарская областная станция переливания крови более 25 лет является клинической базой кафедры госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии Самарского государственного медицинского университета.

Все накопленные знания по оказанию безопасной трансфузионной помощи и существующих новейших методиках заготовки компонентов донорской крови специалисты Службы крови ежегодно передают будущим врачам, на практике показывая важность соблюдения требований и правил осуществления трансфузий, что обеспечивает безопасность как пациента, так и врача.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

