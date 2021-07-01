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В регионе расширена программа диспансеризации для жителей, перенесших коронавирусную инфекцию

1 июля 2021 17:47
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Углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.

С 1 июля расширена программа диспансеризации и профилактического медицинского осмотра взрослого населения.  

Если ранее профилактические мероприятия были, прежде всего, направлены на раннее выявление хронических и онкологических заболеваний, то углубленная программа рассчитана на выявление постковидного синдрома и других последствий COVID-19.

С сегодняшнего дня расширенная программа диспансеризации стартовала и в Самарской области. 

«Это углубленная диспансеризация пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, - пояснил главный врач Самарской городской поликлиники №1 Промышленного района Василий Милованов. - Она подразумевает прохождение обследований в два этапа. Первый этап включает в себя общий и биохимический анализы крови, проведение спирометрии, шестиминутного теста с ходьбой, сатурацию и определение склонности крови к тромбообразованию, рентгенографию органов грудной клетки, осмотр врача-терапевта».  

В случае, если при проведении первого этапа терапевт усматривает какие-то изменения в этих исследованиях, то дополнительно проводятся компьютерная томография легких, допплеровское исследование сосудов нижних конечностей, эхокардиография. В этом заключается второй этап диспансеризации. 

«Эти исследования направлены в первую очередь на выявление факторов, ведущих к тромбообразованию, что очень важно для пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, - отметил Василий Дмитриевич. - Такую углубленную диспансеризацию пациенту надо пройти через три месяца после перенесенного заболевания и выздоровления. Таких пациентов среди прикрепленного к поликлинике населения у нас около 4 тысяч человек». 

В поликлинике составлены списки пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, и их начали приглашать на диспансеризацию. В лечебном учреждении продумана маршрутизация пациентов с тем, чтобы они могли пройти первый этап в течение одного дня. Второй этап назначается врачом по анализу результатов первого этапа. 

Ольга Асеева год назад переболела новой коронавирусной инфекцией, недавно ей позвонили из поликлиники и пригласили на диспансеризацию. 

«Я болела достаточно тяжело, - рассказала пациентка, - и поэтому хотела бы пройти дополнительное обследование, чтобы узнать, как перенесенное заболевание повлияло на мое здоровье. Это оказалось очень удобно, в поликлинике все организовано в одном месте. Первый этап диспансеризации прошла быстро, без очередей, в течение получаса я сдала все анализы, получила всю информацию о своем состоянии».

 

Теги: диспансеризация углубленная программа

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