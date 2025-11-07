Я нашел ошибку
Главные новости:
Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года,
В ГД рассказали о выплате январских пенсий в декабре
В Ульяновске прошел XI международный конкурс русской песни «Поющая Россия».
Самарский губернский русский народный хор взял Гран-при на международном конкурсе «Поющая Россия»
За злостное неисполнение решения суда ему назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Тольятти директор организации привлечен к уголовной ответственности
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
На место вызова привлекались 3 единицы техники и 11 человек.
В Самаре горел строительный мусор в пристрое
Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.
Шесть образовательных площадок Самарской области вошли в 100 самых активных лекториев «Знания» по итогам третьего квартала
Где зрители узнают главных победителей.
В Самаре состоится финал конкурса «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2025»
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи

7 ноября 2025 13:46
150
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

На сегодняшний день в регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи, которые направлены на выявление злокачественных новообразований, проведение лекарственного лечения в условиях дневного стационара, а также диспансерного наблюдениях пациентов. Подразделения функционируют в Самаре, Тольятти, Сызрани, Сергиевске, Кинель - Черкассах и Чапаевске.

Пациенты проходят уточняющую диагностику в ЦАОП по направлению врача поликлиники. В центре выполняются диагностические исследования: цифровая рентгенография легких, компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием для поиска первичного очага, компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием и УЗИ шейно-надключичных лимфатических узлов – для исключения метастазирования.

При подтверждении злокачественного новообразования пациента направляют в Самарский областной клинический онкологический диспансер или Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 для выполнения дополнительных исследований и определения тактики лечения.

«Рак легких - одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы не пропустить начало серьёзных патологий. Не стоит пренебрегать обращением к специалисту при любых подозрительных симптомах. Современные методы диагностики и лечения позволяют значительно повысить шансы на успешное лечение при раннем выявлении заболевания», - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Олег Каганов.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  минздрав СО

