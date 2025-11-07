150

На сегодняшний день в регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи, которые направлены на выявление злокачественных новообразований, проведение лекарственного лечения в условиях дневного стационара, а также диспансерного наблюдениях пациентов. Подразделения функционируют в Самаре, Тольятти, Сызрани, Сергиевске, Кинель - Черкассах и Чапаевске.

Пациенты проходят уточняющую диагностику в ЦАОП по направлению врача поликлиники. В центре выполняются диагностические исследования: цифровая рентгенография легких, компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием для поиска первичного очага, компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием и УЗИ шейно-надключичных лимфатических узлов – для исключения метастазирования.

При подтверждении злокачественного новообразования пациента направляют в Самарский областной клинический онкологический диспансер или Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5 для выполнения дополнительных исследований и определения тактики лечения.

«Рак легких - одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Важно регулярно проходить профилактические осмотры и диспансеризацию, чтобы не пропустить начало серьёзных патологий. Не стоит пренебрегать обращением к специалисту при любых подозрительных симптомах. Современные методы диагностики и лечения позволяют значительно повысить шансы на успешное лечение при раннем выявлении заболевания», - рассказал главный внештатный специалист по онкологии министерства здравоохранения Самарской области Олег Каганов.

Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО