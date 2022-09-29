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В регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививки от COVID-19 сделали более 1 млн 763 тысяч жителей, более 673 тысяч человек повторно защитили свой организм от опасного заболевания.



Для вакцинации в регионе используется вакцина «Спутник V», предназначенная как для инъекционного, так и для интраназального введения. Интраназальное введение вакцины выполняется при помощи дозирующего устройства — насадки-распылителя на шприц для назального применения лекарственных средств. Вакцинацию проводят в 2 этапа: первым компонентом, затем через 3 недели — вторым. Какой способ выбрать, — назальный или инъекционный, — подскажет врач с учетом желания пациента.



Заведующая отделением Самарской городской поликлиники №3 Светлана Зимина отметила, вакцинация остается наиболее эффективным и безопасным способом защитить себя от тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. Пациенты, которые прививаются каждые 6 месяцев, реже болеют и сталкиваются с опасными осложнениями.



«Тем, кто еще не ревакцинировался после 6 месяцев с момента предыдущей вакцинации, советуем не откладывать посещение поликлиники, — подчеркнула Светлана Владимировна. — Интраназальный способ введения вакцины, который мы начали применять с недавнего времени, — это прежде всего комфортно для пациента. Каким способом лучше привиться, решает пациент вместе с врачом, но принципиальной разницы между инъекционным способом и назальным нет. После интраназального введения вакцины пациент находится под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. Также в течение 2-х часов необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости».



В регионе работают более 200 прививочных пунктов, 17 из которых открыты круглосуточно. Привиться можно не только в поликлинике, но и в пунктах вакцинации в ТЦ, представителям старшего поколения, маломобильным гражданам специалисты рекомендуют пригласить мобильную бригаду для вакцинации на дому.

Фото: минздрав СО