В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 

220

В Самарскую область поступила новая партия вакцин для профилактики гриппа за счет федерального и областного бюджета. Это 266 тысяч доз «Совигрипп», более 73 тысяч «Гриппол Квадривалент», 75 тысяч «Флю-М» для взрослого населения региона.

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено более 1 млн доз вакцин.

Министр здравоохранения региона Андрей Орлов напомнил, как общество и каждый человек может повлиять на ситуацию с распространенностью ОРВИ и гриппа в предстоящий эпидсезон.

«Единственный надёжный метод защиты от вирусной инфекции, который изобрел человек на сегодняшний день - это вакцинация, - подчеркнул руководитель ведомства. - Она помогает выработать иммунные клетки, позволяющие легче перенести болезнь в случае заражения».

Сделать прививку от гриппа важно всем, у кого нет противопоказаний. В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета.

«Вакцинация значительно снижает риск развития серьезных осложнений как гриппа, так и пневмококковой инфекции. Сочетание этих вакцин особенно для людей из группы риска позволяет сформировать ту подушку безопасности, которая помогает предупредить распространение инфекций и их тяжёлое течение. Чем меньше болеет людей, тем легче борется с инфекцией популяция в целом», - отметил Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО