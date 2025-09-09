Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В регион поступило более 400 тысяч доз вакцины против гриппа 

9 сентября 2025 15:05
220
В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 

В Самарскую область поступила новая партия вакцин для профилактики гриппа за счет федерального и областного бюджета. Это 266 тысяч доз «Совигрипп», более 73 тысяч «Гриппол Квадривалент», 75 тысяч «Флю-М» для взрослого населения региона. 

Всего с начала прививочной кампании в пункты вакцинации доставлено более 1 млн доз вакцин. 
Министр здравоохранения региона Андрей Орлов напомнил, как общество и каждый человек может повлиять на ситуацию с распространенностью ОРВИ и гриппа в предстоящий эпидсезон. 

«Единственный надёжный метод защиты от вирусной инфекции, который изобрел человек на сегодняшний день - это вакцинация, - подчеркнул руководитель ведомства. - Она помогает выработать иммунные клетки, позволяющие легче перенести болезнь в случае заражения».

Сделать прививку от гриппа важно всем, у кого нет противопоказаний. В пунктах вакцинации Самарской области уже проводится процедура, защититься лучше в начале прививочной кампании для своевременного формирования иммунитета. 

«Вакцинация значительно снижает риск развития серьезных осложнений как гриппа, так и пневмококковой инфекции.  Сочетание этих вакцин особенно для людей из группы риска позволяет сформировать ту подушку безопасности, которая помогает предупредить распространение инфекций и их тяжёлое течение. Чем меньше болеет людей, тем легче борется с инфекцией популяция в целом», - отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

