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В пяти селах Самарской области ввели карантин

7 октября 2022 13:20
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В пяти селах Самарской области ввели карантин

В Самарской области сразу в 5 населенных пунктах обнаружены опасные заболевания. Соответствующие документы опубликованы на сайте Правительства.

Новые очаги заболевания по лейкозу крупного-рогатого скота выявлены в селе Александровка (м.р. Большеглушицкий), поселке Поляков (Большечерниговский район), селе Борискино-Игар (м.р. Клявлинский), селе Верхние Березки (м.р. Ставропольский).

Согласно ограничительным мерам, на эти территории запрещается вывозить животных, посторонним лицам посещать ЛПХ, собирать, обрабатывать, хранить и использовать биоматериалы и молоко местных особей. Данные правила распространяются на территорию в радиусе километра от каждого очага. 

Лейкоз крупного рогатого скота (ВЛ КРС) – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Кроме того, выявлена и другая болезнь. Африканская чума свиней оказалась в селе Большой Толкай (м.р. Похвистневский), пишет ГТРК Самара.

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