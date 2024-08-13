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В Приволжье обновляется детский стационар

13 августа 2024 14:25
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Детский стационар расположен на втором этаже главного корпуса больницы. Здесь получают помощь юные пациенты Приволжского района.

Отделение Приволжской цент дральной районной больницы обновляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Детский стационар расположен на втором этаже главного корпуса больницы. Здесь получают помощь юные пациенты Приволжского района.

«В ходе ремонта планируется небольшая перепланировка. Будут разделены совмещённые палаты, что повысит комфорт ребятам и их родителям. А для того, чтобы маленькие пациенты могли отвлечься от больничной обстановки, мы оборудуем игровую комнату», – рассказал главный врач Приволжской больницы Антон Денчик.

Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в регионе в рамках нацпроекта планируется капитальный ремонт 32 подразделений медучреждений.

 

Фото:   минздрав СО

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