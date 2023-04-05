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В преддверии Всемирного дня здоровья на самарской набережной прошла профилактическая акция. В мероприятии приняли участие более 250 жителей и гостей города.



Акция была организована Самарским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики при участии специалистов Самарского областного кожно-венерологического диспансера, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и при поддержке Администрации Самарского внутригородского района Самары и Общественной палаты Самарской области.



В мобильном Центре здоровья жители и гости города смогли проверить показатели здоровья, проконсультироваться со специалистами по здоровому образу жизни.



Кроме того, в ходе акции все желающие прошли осмотр кожи, родинок и пигментных пятен в «Палатке здоровья» у врача—дерматолога.



«Профилактические мероприятия в течение этой недели проходят по всей области. Жители города в рамках акции на набережной узнали свой индекс массы тела, определили содержание жира в организме, проверили состояние лёгких и главное получили консультации специалистов Самарского областного центра общественного здоровья. Вместе с нами работали и специалисты областного кожно-венерологического диспансера, которые проинформировали о профилактике такого грозного заболевания как меланома. Волонтёры-медики научили желающих навыкам скандинавской ходьбы и правилам оказания первой помощи. Главное, что всё это в целом заставляет наших жителей задуматься о своем здоровье, о необходимости постоянного контроля его показателей и о важности регулярного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров», - рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.

Фото: минздрав СО