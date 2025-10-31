Я нашел ошибку
Главные новости:
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.5
1.03
EUR 93.39
1.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
В областном центре пройдет детская обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

31 октября 2025 14:32
138
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.

В посёлке Центральный Богатовского района завершено строительство современного фельдшерско-акушерского пункта. На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.

Приём ведёт медицинская сестра, принявшая участие в программе «Земский фельдшер». Здание оснащено современным оборудованием: аппаратом ЭКГ, гинекологическим креслом, сухожаровым шкафом для стерилизации инструментов, а также новой мебелью и специализированными столами для хранения медицинских приборов.

«Жители посёлка давно ждали открытия нового ФАПа, – отметила главный врач Богатовской центральной районной больницы Юлия Полушкина, – Это современное, комфортное и полностью укомплектованное здание, соответствующее всем стандартам. Фельдшерский пункт расположен рядом со старым зданием. На время строительных работ оказание медицинской помощи не прерывалось».

В ближайшее время по графику будут организованы выездные консультации узких специалистов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
30 октября 2025, 17:59
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины. Здравоохранение
471
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
30 октября 2025, 17:55
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi. Здравоохранение
416
6 Lada Granta и 1 специализированный автомобиль «ГАЗ Соболь».
30 октября 2025, 16:35
Автопарк Чапаевской горбольницы пополнился 7 новыми машинами
6 Lada Granta и 1 специализированный автомобиль «ГАЗ Соболь». Общество
346
Здравоохранение
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
31 октября 2025  14:32
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
138
Жизнь после инсульта требует терпения, движения и дисциплины.
30 октября 2025  17:59
Врач-невролог больницы им. В.Д. Середавина назвала 5 правил для пациентов после перенесенного инсульта
473
Для удобства граждан в поликлинике на всей территории учреждения будет доступен бесплатный Wi-Fi.
30 октября 2025  17:55
В Тольяттинской поликлинике №2 комплексно отремонтировали несколько отделений
419
Инсульт - состояние, вызванное внезапным нарушением мозгового кровообращения и последующим повреждением ткани мозга.
30 октября 2025  14:46
Самарский врач рассказала, какие действия помогут распознать инсульт и вовремя оказать помощь
487
За месяц на новых автомобилях осуществляется около 2,5 тысяч выездов к пациентам.
29 октября 2025  20:47
Тольяттинской городской поликлинике №2 переданы 8 новых автомобилей Lada Granta
615
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
29 октября 2025  17:55
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
566
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
29 октября 2025  17:40
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
1727
Автопарк Новокуйбышевской центральной городской больницы пополнился 4 автомобилями Lada Granta.
29 октября 2025  15:20
В больнице Новокуйбышевска на новых автомобилях совершено более 8 тысяч выездов за 8 месяцев
513
На данный момент с использованием данного оборудования проведено более 600 диагностических исследований.
29 октября 2025  15:10
В самарской поликлинике №13 специалисты проводят обследования на новом рентген - аппарате
488
Опавшие листья нередко содержат микроорганизмы, загрязняющие вещества и аллергены.
28 октября 2025  22:14
Терапевт рассказала об опасности фотосессий с осенними листьями
725
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15413
Весь список
В центре внимания
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
169
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
332
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
410
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
361
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
766
Весь список