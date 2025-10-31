В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

138

В посёлке Центральный Богатовского района завершено строительство современного фельдшерско-акушерского пункта. На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.

Приём ведёт медицинская сестра, принявшая участие в программе «Земский фельдшер». Здание оснащено современным оборудованием: аппаратом ЭКГ, гинекологическим креслом, сухожаровым шкафом для стерилизации инструментов, а также новой мебелью и специализированными столами для хранения медицинских приборов.

«Жители посёлка давно ждали открытия нового ФАПа, – отметила главный врач Богатовской центральной районной больницы Юлия Полушкина, – Это современное, комфортное и полностью укомплектованное здание, соответствующее всем стандартам. Фельдшерский пункт расположен рядом со старым зданием. На время строительных работ оказание медицинской помощи не прерывалось».

В ближайшее время по графику будут организованы выездные консультации узких специалистов.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО