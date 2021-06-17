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Здесь будут оборудованы кабинеты приема специалистов, физкабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты функционального назначения.
В поселке Рубежное  началось возведение врачебной амбулатории
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В поселке Рубежное  началось возведение врачебной амбулатории

17 июня 2021 15:48
86
Здесь будут оборудованы кабинеты приема специалистов, физкабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты функционального назначения.

В поселке Рубежном Самары началось возведение врачебной амбулатории в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области на 2021 – 2025 годы.

«В 2021 – 2023 годах запланировано возведение модульных зданий для размещения 5 консультативно-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врачей общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также запланирован капитальный ремонт целого ряда таких учреждений» — отметил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям глава региона  Дмитрий Азаров.

В настоящее время более 2000 жителей поселка Рубежное получают медицинскую помощь в поликлиническом отделении Самарской городской больницы №10, расположенном в приспособленном помещении.

«Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения будут созданы комфортные  условия для наших пациентов и медработников, — рассказал главный врач Самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица. —   Площадь  новой врачебной амбулатории увеличится практически в три раза и составит 299,6 кв.м. Здесь будут оборудованы кабинеты приема специалистов, физкабинет, прививочные и процедурные кабинеты, а также кабинеты функционального назначения. На сегодняшний день подрядная организация активно ведет работы по подготовке основания врачебной амбулатории, которая должна быть возведена в 2021 году».

 

Фото из открытых источников

Теги: врачебная амбулатория Рубежное

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