В поселке городского типа Осинки завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории

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В поселке городского типа Осинки Безенчукского района завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время подразделение примет первых пациентов.

«Мы прикрепили к амбулатории автомобиль «Соболь», поставленный в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, – отметил главный врач больницы Евгений Адоевский. – Оборудованный всем необходимым, санитарный транспорт поможет медицинским работникам более оперативно оказывать населению неотложную помощь, при необходимости доставлять пациентов в районную поликлинику, выезжать на вызовы, чтобы провести необходимые процедуры на дому. В поселке проживает более 3000 жителей. Автомобиль сделает наших специалистов более мобильными, а в перспективе – позволит сократить сроки оказания медицинской помощи».

Оказывать помощь жителям в обновленном подразделении будут два врача общей практики и четыре медицинские сестры.

«В настоящее время амбулатория оснащается новым современным медоборудованием, – рассказал врач общей практики Алексей Бражко. – Мы уже получили электрокардиограф. Аппарат позволяет при необходимости дистанционно связаться со специалистами Самарского областного кардиологического диспансера и передать туда результаты исследования, чтобы коллеги дали свое заключение по дальнейшему обследованию пациента».

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Работа по возведению новых объектов здравоохранения продолжится в 2022 году.

Фото: pixabay