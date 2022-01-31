В поселке городского типа Осинки завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены высотой не менее 1,5 метра.
Самарцев приглашают к участию в конкурсе по изготовлению ростовых кукол «Маслён»
В настоящее время принимается решение о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.
Оперштаб СО: Крайне напряжённая обстановка сохраняется
"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова.
"Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова о возбуждении ненависти
Оперативно организовать работу всех ответственных структур с учётом метеопрогноза – такую задачу поставил губернатор.
Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели 
Верующим из числа осужденных и сотрудников будет предоставлена возможность прикоснуться к святыне.
В ИК-5 Самарской области доставят ковчег с мощами восемнадцати святых
Ежедневно порядка 35 маршрутов охватывают комиссионными проверками, и все они документируются.
Масочный режим: за неделю в суды Самары направлено 60 протоколов в отношении нарушителей
Колонки остаются в прошлом. 
«РКС-Самара» постепенно заводят воду в дома всех желающих и убирают водоразборные колонки с улиц
Из-за ухудшения в стране ситуации по гриппу птиц.
Россельхознадзор с 1 февраля  запретил ввоз птицеводческой продукции из Молдавии
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.47
-0.35
EUR 86.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке городского типа Осинки завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории

31 января 2022 14:19
154
Оказывать помощь жителям в обновленном подразделении будут два врача общей практики и четыре медицинские сестры.

В поселке городского типа Осинки Безенчукского района завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время подразделение примет первых пациентов.

«Мы прикрепили к амбулатории автомобиль «Соболь», поставленный в 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, – отметил главный врач больницы Евгений Адоевский. – Оборудованный всем необходимым, санитарный транспорт поможет медицинским работникам более оперативно оказывать населению неотложную помощь, при необходимости доставлять пациентов в районную поликлинику, выезжать на вызовы, чтобы провести необходимые процедуры на дому. В поселке проживает более 3000 жителей. Автомобиль сделает наших специалистов более мобильными, а в перспективе – позволит сократить сроки оказания медицинской помощи».

Оказывать помощь жителям в обновленном подразделении будут два врача общей практики и четыре медицинские сестры.

«В настоящее время амбулатория оснащается новым современным медоборудованием, – рассказал врач общей практики Алексей Бражко. – Мы уже получили электрокардиограф. Аппарат позволяет при необходимости дистанционно связаться со специалистами Самарского областного кардиологического диспансера и передать туда результаты исследования, чтобы коллеги дали свое заключение по дальнейшему обследованию пациента».

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе возведены 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории. Работа по возведению новых объектов здравоохранения продолжится в 2022 году.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Оказывать помощь жителям в обновленном подразделении будут два врача общей практики и четыре медицинские сестры.
31 января 2022  14:19
В поселке городского типа Осинки завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории
154
Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка
31 января 2022  14:00
Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка
188
Врачи назвали четыре продукта для избавления от зимней хандры
30 января 2022  11:26
Врачи назвали четыре продукта для избавления от зимней хандры
607
С момента ввода аппарата в эксплуатацию обследование уже прошли более 100 жителей.
29 января 2022  17:31
Большеглушицкая больница получила новый цифровой маммограф
871
Поликлиники Самарской области прекратили плановый приём пациентов
29 января 2022  12:37
Поликлиники Самарской области прекратили плановый приём пациентов
952
По версии следствия, причиной смерти стало использование контрафактного препарата.
28 января 2022  19:55
В Петербурге задержали главврача диагностического центра, где пациенты умерли после рентгена органов ЖКТ
1069
В новом ФАПе около 300 сельских жителей будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях недалеко от дома.
28 января 2022  17:18
В поселке Тургеневка открылся новый ФАП
921
Основным моментом, который необходимо учесть пациентам, - это не только тяжесть течения заболевания, но также возраст и наличие сопутствующих заболеваний.
28 января 2022  16:53
Врач Ирина Золотовская: что делать в случае бессимптомного течения COVID-19 и ОРВИ?
975
Эндокринолог назвала продукты для снижения давления
28 января 2022  10:55
Эндокринолог назвала продукты для снижения давления
672
27 января 2022  10:18
Вестибо – подробно о препарате
320
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
4099
Весь список
В центре внимания
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
31 января 2022  13:46
Еще 2 478 жителей Самарской области заболели коронавирусом
243
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
31 января 2022  12:44
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
235
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
186
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
245
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
625
Весь список