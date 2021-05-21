В поселке Балашейка  Сызранского района начали строительство нового здания врачебной амбулатории

115

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области в поселке городского типа Балашейка Сызранского района начались работы по возведению нового здания врачебной амбулатории.

Сегодня руководитель управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Ирина Скворцова и главный врач Сызранской ЦРБ Сергей Балакин провели рабочее совещание по вопросам возведения амбулатории.

Площадь новой врачебной амбулатории пгт Балашейка составит 280,2 кв.м. В настоящее время подрядная организация начала работы по подготовке основания здания.