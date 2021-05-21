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В поселке Балашейка  Сызранского района начали строительство нового здания врачебной амбулатории

21 мая 2021 22:48
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В настоящее время  подрядная организация начала  работы по подготовке основания здания.

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области в поселке городского типа  Балашейка  Сызранского района начались работы по  возведению нового здания врачебной амбулатории.

Сегодня руководитель управления организации материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Ирина Скворцова и главный врач Сызранской ЦРБ Сергей Балакин провели рабочее совещание по вопросам возведения амбулатории.

Площадь новой врачебной амбулатории пгт Балашейка составит 280,2 кв.м. В настоящее время  подрядная организация начала  работы по подготовке основания здания.

Теги: амбулатория строительство Сызранский район

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