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В поликлиниках региона развернуты 25 дополнительных кабинетов для приёма пациентов с симптомами ОРВИ

25 января 2022 16:56
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Также при необходимости будет увеличена площадь фильтр-бокса, в оказании помощи пациентам с COVID-19 будут задействованы узкие специалисты.

В связи с распространением омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции и увеличением числа заболевших в Самарской области продолжается мобилизация всех ресурсов системы здравоохранения. В поликлиниках региона уже развернуты 25 дополнительных кабинетов в фильтр-отделениях для приема взрослых пациентов с симптомами простуды.

В Самарской области ведется активная работа по обеспечению готовности медучреждений, промышленности, производящей лекарства и средства индивидуальной защиты, к новому витку пандемии. 

По поручению Дмитрия Азарова усилена работа по охвату населения вакцинацией. Также по инициативе главы региона на станциях скорой медицинской помощи крупнейших городов области были созданы специальные бригады для работы с жителями, заболевшими коронавирусной инфекцией. На днях губернатор передал для работы этих бригад 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus.

Кроме того, в регионе разработан комплекс мер по организации работы первичного звена здравоохранения в период увеличения амбулаторных пациентов, в том числе по расширению инфекционных боксов для приема пациентов с признаками ОРВИ, увеличению количества мобильных медицинских бригад за счет привлечения к этой работе узких специалистов, усилению контакт-центров по мониторингу состояния пациентов.

«Мы усиленно готовимся к резкому увеличению количества обращений, - рассказал главный врач Самарской городской поликлиники № 1 Василий Милованов. - Приоритет отдан организации работы мобильных медицинских бригад, отработке обращений пациентов с признаками ОРВИ. Также проработан вопрос расширения штата колл-центра. Мы уже развернули два дополнительных рабочих места, выделили отдельные помещения, где при необходимости сможем разместить ещё до шести операторов. Будем увеличивать количество специалистов до необходимого. К счастью, наши телефонные линии позволяют это сделать».

Также при необходимости будет увеличена площадь фильтр-бокса, в оказании помощи пациентам с COVID-19 будут задействованы узкие специалисты.

«У нас есть опыт, приобретённый во время предыдущих волн заболеваемости: узкие специалисты — хирурги, офтальмологи, неврологи, стоматологи, ортопеды — также включаются борьбу с новой коронавирусной инфекцией», - пояснил Василий Милованов.

Врач-кардиолог Самарской городской поликлиники № 1 Ирина Максимова уже имеет опыт оказания помощи пациентам с COVID-19.

«Я ранее вела прием в фильтр-боксе, где у пациента с симптомами ОРВИ берется мазок, назначается лечение, — рассказала Ирина Юрьевна. — В первый раз было сложно перестроиться, но мы сплотились и постепенно вникли. Сомнений в том, что это необходимо, ни у меня, ни у моих коллег не возникает: надо, и точка. Другие варианты не рассматриваются».

 

Фото:  правительство СО

 

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Здравоохранение
Также при необходимости будет увеличена площадь фильтр-бокса, в оказании помощи пациентам с COVID-19 будут задействованы узкие специалисты.
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