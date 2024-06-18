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Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Похвистневскую ЦРБ поступил новый цифровой флюорографический аппарат. На оборудовании провели более 1000 исследований жителям района.



«Флюорография - это основной метод выявления туберкулеза, а также злокачественных новообразований легких. Сегодня рак легкого занимает первое место по распространенности у мужчин. Поэтому это неоценимый массовый метод в диагностике. К тому же он неинвазивный, что имеет огромное значение для пациента», - подчеркнул главный врач больницы Евгений Разумов.



Также специалисты отмечают высокое качество цифровых снимков и возможность хранить полученные результаты исследования в информационной системе . Это позволяет в случае необходимости провести телемедицинскую консультацию с коллегами из областных медучреждений.



Охватить флюорографическими осмотрами жителей отдаленных районов помогает передвижной флюорограф. Специалисты напоминают, регулярные профилактические осмотры и диспансеризация помогают выявлять заболевания на ранней стадии и вовремя начинать лечение.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО/Сергей Рыжиков