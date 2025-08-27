Я нашел ошибку
Главные новости:
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп

27 августа 2025 14:24
105
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.

В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп, полученный в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это второй бронхоскоп, поставленный в учреждение за последние годы. Благодаря этому значительно сократились сроки ожидания диагностических процедур для пациентов.

Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.

Оборудование используется для обследования как амбулаторных, так и стационарных пациентов. Три врача-эндоскописта обеспечивают доступность исследований, включая экстренные случаи в ночное время.
«Особую важность видеобронхоскоп приобретает для диагностики онкологических заболеваний легких и средостения. При обнаружении подозрительных образований врачи берут биопсийный материал для гистологического исследования.  За последние годы с помощью бронхоскопии в больнице выявлено 8 злокачественных новообразований», –  отметил и.о. главного врача Похвистневской больницы Николай Микаскин. 

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:  минздрав СО

Медицина

