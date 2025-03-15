В Отрадненской городской больнице капитально отремонтируют терапевтическое отделение

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В этом году в Отрадненской городской больнице проводятся масштабные работы по модернизации круглосуточного терапевтического стационара в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Полное обновление инфраструктуры позволит значительно повысить качество медицинского обслуживания. Ежемесячно в терапевтическом отделении проходят лечение около 100 пациентов с неврологическими, сердечно-сосудистыми, кардиологическими и эндокринологическими заболеваниями.

«Корпус давно нуждался в серьезной модернизации. Строительные работы ведутся в соответствии с современными стандартами, что позволит оборудовать необходимые кабинеты и создать комфортные условия, как для пациентов, так и для медицинских работников. Полностью выполнены демонтажные работы, проводятся внутренние отделочные работы и монтаж системы электроснабжения. Следующим этапом станет установка новых окон. Кроме того, теперь в каждой палате появится уборная, что сделает пребывание пациентов более комфортным», — отметила главный врач больницы Ирина Назаркина.

Завершение ремонта запланировано на конец текущего года. На время проведения строительных работ специалисты оказывают необходимую медпомощь в другом отделении больницы.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом году будет проведен капитальный ремонт 131 объекта здравоохранения в рамках национального проекта и за счет средств областного бюджета.

Фото: минздрав СО