Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф
Водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир автобуса госпитализированы.
В Центральном районе Тольятти на перекрестке столкнулись иномарка и маршрутный автобус
Дмитрий Чубаров взял золото в одиночном и в парном разряде.
Дмитрий Чубаров из Самарской области - победитель Кубка России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА
В Йошкар-Оле завершились соревнования первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ) сезона 2025/2026.
Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги 
Будьте внимательны и осторожны!
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф

13 ноября 2025 14:54
50
Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.

В этом году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в медучреждения региона планируется поставка более 2000 единиц оборудования, в том числе 41единица тяжелой техники.  

В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф, способный выполнять полное обследование всех органов и систем организма. 

Ожидается, что ежемесячно на томографе будут обследоваться более 300 пациентов, которые ранее направлялись в другие медучреждения. Это сократит время ожидания диагностики. 

«Ранняя диагностика – ключ к успешному лечению. С новым КТ-аппаратом мы сможем выявлять патологии на ранних стадиях, что особенно важно в онкологии, – отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина. – Система обеспечивает исключительное качество изображений и высокоэффективную визуализацию. Оборудование сохраняет все данные, что позволяет организовать дистанционное описание снимков и отслеживать динамику состояния пациентов».

Для размещения томографа проведен капитальный ремонт помещений: оборудованы лаборантская, серверная и кабинет врача с дополнительным рабочим местом. Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

