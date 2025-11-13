50

В этом году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента Владимира Путина, и за счет средств областного бюджета в медучреждения региона планируется поставка более 2000 единиц оборудования, в том числе 41единица тяжелой техники.

В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф, способный выполнять полное обследование всех органов и систем организма.

Ожидается, что ежемесячно на томографе будут обследоваться более 300 пациентов, которые ранее направлялись в другие медучреждения. Это сократит время ожидания диагностики.

«Ранняя диагностика – ключ к успешному лечению. С новым КТ-аппаратом мы сможем выявлять патологии на ранних стадиях, что особенно важно в онкологии, – отметила главный врач Отрадненской больницы Ирина Назаркина. – Система обеспечивает исключительное качество изображений и высокоэффективную визуализацию. Оборудование сохраняет все данные, что позволяет организовать дистанционное описание снимков и отслеживать динамику состояния пациентов».

Для размещения томографа проведен капитальный ремонт помещений: оборудованы лаборантская, серверная и кабинет врача с дополнительным рабочим местом. Специалисты проходят обучение для работы на новом оборудовании. В тестовом режиме аппарат начнет работу уже на следующей неделе.

Фото: минздрав СО