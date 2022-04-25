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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В онлайн-формате состоится VII Образовательный паллиативный медицинский форум

25 апреля 2022 11:51
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В онлайн-формате состоится VII Образовательный паллиативный медицинский форум

27 и 28 апреля, в онлайн-формате будет проведен VII Образовательный паллиативный медицинский форум в Приволжском федеральном округе. В течение двух дней ведущие эксперты поделятся актуальной и полезной информацией об основных результатах развития системы оказания паллиативной медицинской помощи в России.

        С 2016 года Ассоциация профессиональных участников хосписной помощи совместно с Минздравом России проводит в регионах РФ циклы образовательных паллиативных медицинских форумов для специалистов, организаторов здравоохранения и других лиц, заинтересованных в повышении качества и доступности паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным, в том числе детям. За шесть лет в форумах приняло участие свыше 12 000 специалистов.

        Традиционно форум пройдет в формате двух секций: для специалистов, оказывающих паллиативную помощь взрослым, и специалистов, работающих с детьми. 

        К участию приглашаются организаторы здравоохранения, врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-специалисты, медицинские сестры, специалисты по социальной работе, представители социально ориентированных НКО, психологи, работающие в системе оказания паллиативной медицинской помощи, долгосрочного ухода, специализированных отделениях системы здравоохранения взрослому населению и детям, преподаватели медицинских вузов, колледжей. 

       Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте https://forumpfo.pro-hospice.ru/ . Здесь же будет доступна прямая трансляция форума.

        Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

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