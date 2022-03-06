В Октябрьскую горбольницу поступил цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса

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В Октябрьскую центральную городскую больницу поступило новое медицинское оборудование — цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса. Аппарат приобретен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.



В ближайшее время специалисты учреждения приступят к работе на новом оборудовании.



«Аппарат оснащен высокотехнологичным программным обеспечением, что позволяет оперативно получить снимок высокого качества, — рассказала заведующая рентгенологическим отделением, врач-рентгенолог Октябрьской больницы Наталья Чигина. — Результат исследования выводится на монитор компьютера, его удобно занести на цифровой носитель или представить в аналоговом формате. Снимки хранятся в единой базе данных, доступ к ним открыт для специалиста на протяжении всего времени динамического наблюдения. Кроме того, оборудование позволяет проводить все виды полипозиционных рентгенологических исследований в цифровом формате. Высокая разрешающая способность этой техники сведет к минимуму необходимость проведения повторного исследования, благодаря чему будет значительно снижена лучевая нагрузка на пациента».



В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Октябрьскую больницу также поступило другое оборудование для оказания специализированной медицинской помощи — цифровой рентгенодиагностический комплекс, аппарат ультразвуковой диагностики, система эндоскопической визуализации высокого класса, пять электрокардиографов, а также пять регистраторов для мониторирования сердечной деятельности по Холтеру.



Всего в сельские больницы и городские поликлиники региона поступило 889 единиц медтехники, в том числе 37 единиц «тяжелого оборудования». Обновление материально-технической базы учреждений продолжится и в этом году.

Фото: минздрав СО