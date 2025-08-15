В областной перинатальный центр поставлено современное оборудование

138

Врачи Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проводят исследования беременных женщин на новом диагностическом оборудование - УЗИ, аппарате кардиотокографии и центральной станции слежения за сердцебиением плода. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Семья", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

«Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности беременных женщин. Новое оборудование позволяет нам проводить обследования с максимальной точностью, своевременно выявлять любые отклонения», — рассказала заведующая родовым отделением №2 Анна Трубицына.

Использование центральной станции слежения за сердцебиением плода позволяет в реальном времени отслеживать показатели нескольких пациенток одновременно, что повышает оперативность принятия клинических решений.

«Всё оборудование ежедневно используется. Особенно важно, что мы можем наблюдать за состоянием плода в динамике, оценивать его реакцию на окружающую среду и работу сердца в режиме реального времени. Это даёт возможность своевременно скорректировать тактику ведения беременности и родов», — подчеркнула Анна Трубицына.

В рамках реализации национального проекта "Семья" большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.

Фото: минздрав СО