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В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра

15 февраля 2023 17:39
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В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.

В министерстве здравоохранения Самарской области обсудили вопросы оказания специализированной помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра. В совещании приняли участие заместитель министра – руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Татьяна Сочинская, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи Галина Черногаева, руководитель управления организации обеспечения медицинской техникой Максим Колобов, главные внештатные специалисты ведомства по травматологии и ортопедии в Самарской области и областной столице — Юрий Ларцев и Антон Борковский, — а также представители учреждений здравоохранения, где проводится хирургическое лечение переломов шейки бедра.

При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию системы оказания помощи жителям старшего возраста, увеличению продолжительности жизни.

 Особое внимание в рамках этой работы уделяется профилактике падений и переломов у лиц старше 65 лет. Так, в рамках профилактических осмотров и диспансеризации выявляются пациенты со средним и высоким риском падений. Пациент с высоким риском падений направляется на консультацию к врачу-гериатру или врачу-неврологу для проведения оценки риска падений и разработки индивидуального плана профилактики. Пациенту с низким риском падений проводится профилактическое консультирование по профилактике падений — по физической активности, питанию, организации безопасного быта.

На совещании обсудили вопросы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с переломами проксимального отдела бедра.

 «Переломы проксимального отдела бедренной кости — тяжелое повреждение, связанное с высокими рисками для жизни и здоровья людей старшего возраста, фактор, значительно ухудшающий качество их дальнейшей жизни, — отметила Галина Черногаева. — Хирургическое вмешательство, проведенное в течение 48 часов после установления диагноза при отсутствии противопоказаний, в разы повышает вероятность излечения и возвращения человека в активной жизни. Совместно со службами скорой и неотложной помощи, травматологической, гериатрической и реабилитационными службами мы работаем над усовершенствованием подходов к лечению таких пациентов».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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