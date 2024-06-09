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В Минздраве назвали количество россиян, зараженных коронавирусом

9 июня 2024 11:28
196
В Минздраве назвали количество россиян, зараженных коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что более 80 тысяч россиян заражены коронавирусом. Его слова передает ТАСС.

По его словам, 20 тысяч из них находятся на лечении в медучреждении.

«В России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах», — поделился Мурашко.

Он подчеркнул, что в РФ ведется мониторинг изменчивости COVID-19, идет отслеживание эффективности вакцин, лекарственных препаратов и терапии коронавируса. Министр добавил, что «отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию» в случае новых вызовов.

До этого вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов рассказал, что пандемия коронавируса оказала значительное влияние на состояние рынка коммерческой недвижимости в России.

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