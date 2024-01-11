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В минувшем году в Клиниках СамГМУ выполнили пересадку 51 почки

11 января 2024 16:19
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Также в прошедшем году врачи Самарского центра трансплантации органов и тканей впервые самостоятельно выполнили две пересадки печени.

В минувшем году в Клиниках Самарского государственного медицинского университета выполнили пересадку 51 почки. Ранее в среднем в год выполнялось порядка 40 трансплантаций.

«В большинстве случаев такое возможно только в крупных центрах в столичных городах. Поэтому раньше нуждающиеся в пересадке дети вынуждены были ехать на операцию в Москву, а сейчас такая помощь стала доступна в нашем регионе», — рассказал руководитель Самарского центра трансплантации органов и тканей Клиник Самарского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава Самарской области Алексей Миронов.

Также в прошедшем году врачи Самарского центра трансплантации органов и тканей впервые самостоятельно выполнили две пересадки печени. Раньше такие сложнейшие операции проводились только в присутствии московских коллег. В 2023 году все этапы были реализованы самостоятельно.

Впервые в 2023 году проведена трансплантация сердца. Для этого также была проделана огромная работа: составлены листы ожидания, закуплено необходимое оборудование и лекарства, обучена большая группа специалистов — всего около 20 человек.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара Университет

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