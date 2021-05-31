В мае вертолёт  санавиации совершил 14 вылетов в города и  районы губернии

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В мае вертолёт службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина совершил 14 вылетов в города и районы губернии. Всего эвакуированы 16 пациентов из Сызрани, Тольятти, Исаклинского, Похвистневского районов.

Как рассказали специалисты, в конце мая был совершён вылет в Тольятти. Врачи службы эвакуировали двух пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Сейчас они находятся на лечении в больнице им. В.Д.Середавина, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Пациенты переведены в больницу им. В.Д Середавина для получения высокотехнологической помощи, - пояснил заведующий отделением экстренной и плановой консультативной помощи Раймонд Чернуха. - Сейчас они проходят лечение в отделении нейрохирургии. В этом месяце совершён вылет и в Исаклинский район. У мужчины случился спонтанный разрыв пищевода, пациент находится под наблюдением областных специалистов. Несколько выездов было совершено в Сызранскую больницу номер 2, пациентов перевели в инфекционный госпиталь в Тольятти. Также с помощью вертолёта санитарной авиации были переведены из Сызранской центральной горбольницы двое подростков для экстренного лечения в педиатрический корпус больницы им. В.Д.Середавина».