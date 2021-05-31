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В мае вертолёт  санавиации совершил 14 вылетов в города и  районы губернии

31 мая 2021 17:51
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В конце мая был совершён вылет в Тольятти. Врачи эвакуировали двух пациентов с  острым нарушением мозгового  кровообращения.

В мае вертолёт  службы санавиации Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина совершил 14 вылетов в города и  районы губернии. Всего эвакуированы  16 пациентов из Сызрани, Тольятти, Исаклинского, Похвистневского районов.

Как рассказали специалисты, в конце мая был совершён вылет в Тольятти. Врачи службы эвакуировали двух пациентов с  острым нарушением мозгового  кровообращения. Сейчас   они   находятся    на    лечении   в    больнице  им. В.Д.Середавина, им оказывают необходимую  медицинскую  помощь.

«Пациенты переведены в больницу им. В.Д Середавина для получения высокотехнологической помощи, - пояснил заведующий отделением экстренной и плановой консультативной помощи Раймонд Чернуха.  -  Сейчас они проходят лечение в отделении нейрохирургии. В этом месяце  совершён вылет и в Исаклинский район. У мужчины случился спонтанный разрыв пищевода, пациент находится под наблюдением областных специалистов. Несколько выездов было совершено в Сызранскую больницу номер 2,  пациентов перевели  в инфекционный госпиталь в Тольятти.   Также с помощью вертолёта санитарной авиации были переведены из Сызранской центральной горбольницы  двое подростков для экстренного лечения  в педиатрический корпус больницы им. В.Д.Середавина».  

 

Теги: 14 вылетов вертолёт  санавиации май

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