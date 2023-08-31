В Клявлинском районе возводятся два новых ФАПа

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В селах Клявлино и Назаровка Клявлинского района создаются новые условия для оказания первичной медицинской помощи. В ближайшее время жители будут проходить диспансеризацию и наблюдаться в фельдшерско-акушерских пунктах, возведенных по национальному проекту «Здравоохранение».



Село Клявлино расположено в 5 км от районного центра. Здесь проживает более 500 человек, большинство из них — люди старшего возраста.



«Сейчас фельдшер ведет прием пациентов в приспособленном помещении. Также для проведения диспансеризации и профосмотров используем мобильный медицинский комплекс, — пояснила главный врач Клявлинской районной больницы Нурания Горбунова. — В июне началось возведение модульного здания, где разместится новый ФАП. На сегодняшний день завершен монтаж металлокаркаса и кровли».



ФАП будет оснащен современной медтехникой и компьютерным оборудованием, укладками для оказания неотложной и экстренной помощи.



«С поставкой нового электрокардиографа появится возможность передавать данные в ЦРБ и при необходимости в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками областного кардиодиспансера. Будут созданы возможности для проведения телемедицинских консультаций», — отметила Нурания Горбунова.



В новом фельдшерско-акушерском пункте медработник сможет дистанционно взаимодействовать с врачами ЦРБ, а при необходимости – с сотрудниками других медицинских организаций, — что позволит решать широкий спектр задач по лечению пациентов без транспортировки за пределы населённого пункта.



Также в этом году новые условия для пациентов и медработников создаются в селе Назаровка Клявлинского района. Всего в этом году в регионе планируется завершить возведение более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий в сельской местности и малых городах. Капитальный ремонт будет выполнен в 56 зданиях медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО