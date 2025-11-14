В Клиниках СамГМУ выполняют малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана

169

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) успешно выполняют транскатетерные имплантации аортального клапана (TAVI). Такие малоинвазивные операции позволяют пациентам намного быстрее реабилитироваться и вернуться к обычной жизни, а также значительно снижают риски осложнений.

Транскатетерную имплантацию аортального клапана назначают пациентам с критическим сужением (стенозом) аортального клапана сердца, которым противопоказана классическая открытая операция протезирования, или если открытая операция будет связана для них с высоким риском развития грозных осложнений. Среди таких противопоказаний – возраст старше 70 лет, серьезная сопутствующая патология: дыхательная, почечная, сердечная недостаточность, инфаркты миокарда и инсульты в анамнезе, ранее выполненные операции на сердце и органах грудной клетки.

«Отказ от своевременно выполненной операции может привести к выраженной сердечной недостаточности, появлению массивных отеков, одышки при минимальной физической нагрузке, снижению двигательной активности и, как следствие, к ухудшению качества жизни, развитию сердечно-сосудистых осложнений и летальному исходу», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КФХ Клиник СамГМУ Евгений Каменев.

Во время операции проводится замещение аортального клапана пациента на протез. Благодаря этому восстанавливается нормальное физиологическое функционирование сердца, и кровь из левого желудочка с каждым сокращением попадает в аорту в достаточном количестве, чтобы исчезли все симптомы, связанные с сердечной недостаточностью.

«При этом хирургическая травма в ходе данной операции минимальная, – говорит Евгений Каменев. – Протез аортального клапана вводится в организм через небольшое пункционное отверстие в бедренной артерии и по специальному проводнику доставляется к сердцу под рентгеновским ангиографическим контролем. Отсутствует разрез грудной клетки и не требуется использование аппарата искусственного кровообращения».

Пациент может восстанавливать активность уже на следующие сутки после операции, а в течение 3–5 дней его выписывают из стационара с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению. Каких-либо ограничений после операции нет: наоборот, пациенты после устранения аортального стеноза и компенсации сердечной недостаточности возвращаются к полноценной активной жизни.

Клиники СамГМУ стали первым медицинским учреждением в регионе, где начали проводить операции TAVI. Лечение проводится в клинике факультетской хирургии (КФХ) под руководством заведующего кафедрой и клиникой КФХ Клиник СамГМУ, д.м.н., профессора Алексея Вачёва. Раньше пациентов приходилось направлять в федеральные лечебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь жители региона могут получить должное лечение, не уезжая из родного края. На данный момент такие хирургические вмешательства проводят всего в двух медучреждениях Самарской области – в Клиниках СамГМУ и Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ