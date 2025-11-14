Я нашел ошибку
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В Клиниках СамГМУ выполняют малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана

14 ноября 2025 11:30
169
Такие малоинвазивные операции позволяют пациентам намного быстрее реабилитироваться и вернуться к обычной жизни, а также значительно снижают риски осложнений.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) успешно выполняют транскатетерные имплантации аортального клапана (TAVI). Такие малоинвазивные операции позволяют пациентам намного быстрее реабилитироваться и вернуться к обычной жизни, а также значительно снижают риски осложнений.

Транскатетерную имплантацию аортального клапана назначают пациентам с критическим сужением (стенозом) аортального клапана сердца, которым противопоказана классическая открытая операция протезирования, или если открытая операция будет связана для них с высоким риском развития грозных осложнений. Среди таких противопоказаний – возраст старше 70 лет, серьезная сопутствующая патология: дыхательная, почечная, сердечная недостаточность, инфаркты миокарда и инсульты в анамнезе, ранее выполненные операции на сердце и органах грудной клетки.

«Отказ от своевременно выполненной операции может привести к выраженной сердечной недостаточности, появлению массивных отеков, одышки при минимальной физической нагрузке, снижению двигательной активности и, как следствие, к ухудшению качества жизни, развитию сердечно-сосудистых осложнений и летальному исходу», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КФХ Клиник СамГМУ Евгений Каменев.

Во время операции проводится замещение аортального клапана пациента на протез. Благодаря этому восстанавливается нормальное физиологическое функционирование сердца, и кровь из левого желудочка с каждым сокращением попадает в аорту в достаточном количестве, чтобы исчезли все симптомы, связанные с сердечной недостаточностью.

«При этом хирургическая травма в ходе данной операции минимальная, – говорит Евгений Каменев. – Протез аортального клапана вводится в организм через небольшое пункционное отверстие в бедренной артерии и по специальному проводнику доставляется к сердцу под рентгеновским ангиографическим контролем. Отсутствует разрез грудной клетки и не требуется использование аппарата искусственного кровообращения».

Пациент может восстанавливать активность уже на следующие сутки после операции, а в течение 3–5 дней его выписывают из стационара с рекомендациями по дальнейшему наблюдению и лечению. Каких-либо ограничений после операции нет: наоборот, пациенты после устранения аортального стеноза и компенсации сердечной недостаточности возвращаются к полноценной активной жизни.

Клиники СамГМУ стали первым медицинским учреждением в регионе, где начали проводить операции TAVI. Лечение проводится в клинике факультетской хирургии (КФХ) под руководством заведующего кафедрой и клиникой КФХ Клиник СамГМУ, д.м.н., профессора Алексея Вачёва. Раньше пациентов приходилось направлять в федеральные лечебные учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь жители региона могут получить должное лечение, не уезжая из родного края. На данный момент такие хирургические вмешательства проводят всего в двух медучреждениях Самарской области – в Клиниках СамГМУ и Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Медицина Самара

Новости по теме
14 ноября 2025, 13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%. Здравоохранение
57
12 ноября 2025, 21:00
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Здравоохранение
1167
12 ноября 2025, 19:11
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"
Важно употреблять по меньшей мере 400 граммов, то есть пять порций фруктов и овощей в день. Здравоохранение
1156
Здравоохранение
14 ноября 2025  13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
107
14 ноября 2025  11:30
В Клиниках СамГМУ выполняют малоинвазивные операции по имплантации аортального клапана
169
13 ноября 2025  17:39
Врач рассказала о полезных для сердца продуктах
695
13 ноября 2025  16:38
В Чапаевской центральной горбольнице сразу три пары молодых специалистов начали совместную работу
747
13 ноября 2025  14:54
В Отраденскую городскую больницу поставлен современный 32-срезовый компьютерный томограф
714
2 новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях
13 ноября 2025  12:16
2 новых ФАПа в Клявлинском районе: 400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в современных условиях
628
12 ноября 2025  21:00
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
1170
12 ноября 2025  19:11
Главный эндокринолог региона: "50% успеха в лечении сахарного диабета — соблюдение принципов здорового питания"
1159
12 ноября 2025  18:36
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
1181
12 ноября 2025  17:56
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
1216
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15590
В центре внимания
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
0
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
145
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
160
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
242
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
