В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж

Я нашел ошибку
Главные новости:
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж

28 октября 2025 15:02
159
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе провели две операции по устранению парастомальных грыж. Это грыжи, которые возникают вокруг стомы. В операциях участвовала междисциплинарная бригада специалистов отделения колопроктологии и хирургического отделения №1 КПХ. Обычно такие вмешательства выполняют открытым методом. Лапароскопическая методика менее травматична для пациентов, благодаря чему они намного быстрее реабилитируются.

У двух пациентов из Кинель-Черкассов - 75-летнего Александра Нагольнова и 66-летнего Александра Федотова - колостомы были выведены несколько лет назад после перенесенного онкологического заболевания.

«Стома не влияет на продолжительность жизни, но влияет на ее качество, – говорит заведующий отделением колопроктологии Клиник СамГМУ Павел Андреев. - Под воздействием физических нагрузок, повышения брюшного давления вокруг стомы может возникнуть грыжа. Она сопровождается болями, дискомфортом и мешает ухаживать за стомой, что еще больше ухудшает качество жизни человека».

Врачи выполнили малоинвазивное вмешательство через несколько проколов, установив позади мышц передней брюшной стенки сетчатый имплант. Он будет служить каркасом, чтобы грыжевого выпячивания больше не возникало.

«Стома у меня выведена уже шесть лет, – говорит Александр Нагольнов - Мы же мужчины не слушаемся жен – то и дело поднимал тяжести, и у меня образовалась грыжа. В районной поликлинике дали направление в Клиники СамГМУ. В первый раз приехал сюда на консультацию в феврале, но отказался от операции - у меня слабое сердце, переживал по поводу анестезии. Потом в мае жена все-таки настояла, приехали снова. Мне лечащий врач сразу сказал, что поставят сеточку и постараются через проколы, что они и сделали. Все исключительно изумительно. Я даже рад, что жена настояла. На следующий день уже хорошо проснулся, бодро. Сейчас остался только шрам, а шрамы украшают мужчину. Очень благодарен врачам!».

У Александра Федотова обнаружили рак в 2018 году. Мужчина перенес две операции и лучевую терапию, ему вывели колостому.

«В 2023 году появилась грыжа, сначала маленькая шишечка, а потом она росла и росла, и я обратился в свою поликлинику, – говорит Александр Федотов. – Мне рекомендовали поехать на консультацию в Клиники СамГМУ, где доктор посоветовал операцию. Я попросил назначить на осень, меня сразу вызвали и прооперировали. Все сделали через проколы. Сейчас чувствую себя хорошо, готовлюсь ехать домой. Большое спасибо врачам».

К операциям привлекли врача-хирурга хирургического отделения №1 КПХ Клиник СамГМУ Васифа Алиева, который специализируется на герниологии – лечении различных грыж.

«Парастомальными грыжами мало кто занимается, потому что это очень сложная мультидисциплинарная проблема, которую должны решать совместно колопроктологи и герниологи, – говорит Васиф Алиев. - Пространство, куда устанавливается сетчатый имплант более близко хирургам, а стома – направление колопроктологов. Поэтому мы успешно провели такую совместную работу».

Врач-колопроктолог отделения колопроктологии Клиник СамГМУ Леонид Личман пояснил, что парастомальная грыжа – частое осложнение у пациентов со стомой.

«Проблема таких пациентов в том, что парастомальная грыжа находится на стыке нескольких специальностей, – говорит Леонид Личман. - Поэтому нет полноценных хирургических тактик. Конечно, в столичных регионах операции уже выполняются более высокотехнологично, а в Самарской области такие вмешательства проведены впервые. При открытой операции был бы большой период реабилитации. Малоинвазивный доступ позволяет нанести минимальную травму для организма, максимально быстро реабилитировать пациента и выписать его домой. Мы планируем внедрять эти операции в массовый поток по Самарской области и соседним регионам».

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.
28 октября 2025, 14:25
Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров. Здравоохранение
153
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025, 19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый. Здравоохранение
426
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет.
27 октября 2025, 16:20
Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет. Здравоохранение
418
Здравоохранение
Это грыжи, которые возникают вокруг стомы.
28 октября 2025  15:02
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж
159
За один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров.
28 октября 2025  14:25
Рабочая донорская суббота прошла на Самарской областной станции переливания крови
161
Специалист отметила, что пить воду лучше сразу после пробуждения, а завтракать и пить чай или кофе — через 20–30 минут.
27 октября 2025  23:13
Врач-терапевт рассказала о пользе стакана воды до завтрака
520
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
27 октября 2025  19:32
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
430
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
27 октября 2025  17:28
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
443
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
27 октября 2025  16:58
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
417
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет.
27 октября 2025  16:20
Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 
427
Специалист напомнил о роли диспансеризации в профилактике сосудистой катастрофы.
27 октября 2025  14:56
Врач: до 80% инсультов можно предотвратить
461
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
27 октября 2025  12:50
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
302
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
26 октября 2025  13:08
Минздрав России утвердил новые правила профилактических медосмотров детей
553
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15362
Весь список
В центре внимания
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
218
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
179
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
422
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
442
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
407
Весь список