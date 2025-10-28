В Клиниках СамГМУ впервые в регионе провели малоинвазивные операции по устранению парастомальных грыж

159

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) впервые в регионе провели две операции по устранению парастомальных грыж. Это грыжи, которые возникают вокруг стомы. В операциях участвовала междисциплинарная бригада специалистов отделения колопроктологии и хирургического отделения №1 КПХ. Обычно такие вмешательства выполняют открытым методом. Лапароскопическая методика менее травматична для пациентов, благодаря чему они намного быстрее реабилитируются.

У двух пациентов из Кинель-Черкассов - 75-летнего Александра Нагольнова и 66-летнего Александра Федотова - колостомы были выведены несколько лет назад после перенесенного онкологического заболевания.

«Стома не влияет на продолжительность жизни, но влияет на ее качество, – говорит заведующий отделением колопроктологии Клиник СамГМУ Павел Андреев. - Под воздействием физических нагрузок, повышения брюшного давления вокруг стомы может возникнуть грыжа. Она сопровождается болями, дискомфортом и мешает ухаживать за стомой, что еще больше ухудшает качество жизни человека».

Врачи выполнили малоинвазивное вмешательство через несколько проколов, установив позади мышц передней брюшной стенки сетчатый имплант. Он будет служить каркасом, чтобы грыжевого выпячивания больше не возникало.

«Стома у меня выведена уже шесть лет, – говорит Александр Нагольнов - Мы же мужчины не слушаемся жен – то и дело поднимал тяжести, и у меня образовалась грыжа. В районной поликлинике дали направление в Клиники СамГМУ. В первый раз приехал сюда на консультацию в феврале, но отказался от операции - у меня слабое сердце, переживал по поводу анестезии. Потом в мае жена все-таки настояла, приехали снова. Мне лечащий врач сразу сказал, что поставят сеточку и постараются через проколы, что они и сделали. Все исключительно изумительно. Я даже рад, что жена настояла. На следующий день уже хорошо проснулся, бодро. Сейчас остался только шрам, а шрамы украшают мужчину. Очень благодарен врачам!».

У Александра Федотова обнаружили рак в 2018 году. Мужчина перенес две операции и лучевую терапию, ему вывели колостому.

«В 2023 году появилась грыжа, сначала маленькая шишечка, а потом она росла и росла, и я обратился в свою поликлинику, – говорит Александр Федотов. – Мне рекомендовали поехать на консультацию в Клиники СамГМУ, где доктор посоветовал операцию. Я попросил назначить на осень, меня сразу вызвали и прооперировали. Все сделали через проколы. Сейчас чувствую себя хорошо, готовлюсь ехать домой. Большое спасибо врачам».

К операциям привлекли врача-хирурга хирургического отделения №1 КПХ Клиник СамГМУ Васифа Алиева, который специализируется на герниологии – лечении различных грыж.

«Парастомальными грыжами мало кто занимается, потому что это очень сложная мультидисциплинарная проблема, которую должны решать совместно колопроктологи и герниологи, – говорит Васиф Алиев. - Пространство, куда устанавливается сетчатый имплант более близко хирургам, а стома – направление колопроктологов. Поэтому мы успешно провели такую совместную работу».

Врач-колопроктолог отделения колопроктологии Клиник СамГМУ Леонид Личман пояснил, что парастомальная грыжа – частое осложнение у пациентов со стомой.

«Проблема таких пациентов в том, что парастомальная грыжа находится на стыке нескольких специальностей, – говорит Леонид Личман. - Поэтому нет полноценных хирургических тактик. Конечно, в столичных регионах операции уже выполняются более высокотехнологично, а в Самарской области такие вмешательства проведены впервые. При открытой операции был бы большой период реабилитации. Малоинвазивный доступ позволяет нанести минимальную травму для организма, максимально быстро реабилитировать пациента и выписать его домой. Мы планируем внедрять эти операции в массовый поток по Самарской области и соседним регионам».

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ