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В Клиниках СамГМУ вновь выполнили родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему пациенту

14 мая 2025 12:01
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В Клиниках СамГМУ вновь выполнили родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему пациенту

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) выполнили третью успешную родственную трансплантацию почки несовершеннолетнему пациенту. Операция позволит вернуть к обычной жизни 17-летнего мальчика, у которого отказали обе почки. Донорский забор почки впервые был проведен лапароскопически через мини-доступы.

До 14 лет Даниил Шульц был обычным здоровым ребенком: ходил в школу, посещал различные секции. Но внезапно его начали беспокоить головные боли, усталость и повышенное давление, он перестал заниматься в секциях.

«Сначала я думала, что он хитрит, – говорит мама мальчика Татьяна Шульц. – Но когда он прошел обследование, его экстренно госпитализировали в нефрологическое отделение Самарской областной клинической больницы имени Середавина. Я была уверена, что выпишемся и все будет как раньше. А когда пришла забирать Даню, мне сказали, что у него отказ обеих почек и процесс необратимый. Все это было как снег на голову, он получил инвалидность, в его жизни появилось много лекарств и обследований, процедуры диализа три раза в неделю по четыре часа. Наш врач сказала, что когда Дане будет почти 18 лет, мы можем провести родственную трансплантацию почки, и направила нас в Клиники СамГМУ. Здесь я быстро прошла все обследования абсолютно бесплатно по квоте и мне сказали, что я подхожу как донор. Для меня это стало большой надеждой, что мой ребенок сможет жить полноценно».

Как пояснил заведующий отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгений Канаев, молодой человек поступил с диагнозом врожденная аномалия развития почек. Единственным вариантом для него была трансплантация.

«Для нашего отделения это не совсем рядовой случай, – говорит Евгений Канаев. – Во-первых, мы не так часто оказываем помощь детям, поэтому наша задача - поставить подобные операции на поток, чтобы оказывать помощь пациентам из нашего региона и близлежащих областей. Во-вторых, донорский забор почки впервые проводился лапароскопически через мини-доступы, что значительно снижает травматичность. Это сложная операция, ведь необходимо сохранить и здоровье пациента, и здоровье органа. Уже на третьи сутки маму выписали. Операция прошла штатно, длилась 4,5 часа. Я очень признателен коллегам из НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Джабраилу Сайдулаеву и Станиславу Садовникову, которые приехали нас поддержать и помогли все это осуществить. Пациент будет наблюдаться в нашем Центре, перспективы у него благоприятные, он будет жить и развиваться».

Во время болезни Даниил поступил в техникум на бухгалтера на заочное отделение. Теперь он планирует перевестись на специальность программирование на очное отделение, а еще - закончить автошколу.

 

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