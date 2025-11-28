Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
В Клиниках СамГМУ успешно прооперировали сложный случай токсического зоба у пациентки из Пензенской области

181
В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) выполнили сложную операцию 67-летней женщине из Пензенской области. Пациентка поступила с диагнозом многоузловой токсический зоб 4-й степени по О.В. Николаеву, которым она страдала почти 20 лет. Заболевание сопровождалось субкомпенсированным тиреотоксикозом, что означало повышенную выработку гормонов щитовидной железы и их токсическое воздействие на организм.

Как пояснил заведующий кафедрой общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ, профессор Игорь Макаров, основная угроза для пациентки исходила от влияния болезни на сердце. «Наблюдалось токсическое воздействие на сердечную мышцу, что вызывало мерцательную аритмию и повышение артериального давления. Состояние известно как «тиреотоксическое сердце», которое без лечения неминуемо ведет к сердечной недостаточности», — отметил профессор Макаров.

Особую сложность представляло анатомическое расположение зоба. По словам хирурга, расположение зоба было частично загрудинным, образование опускалось за грудину примерно на две трети. А правая доля щитовидной железы подходила вплотную к плечеголовному стволу — крупному артериальному сосуду. Кроме того, зоб циркулярно охватывал трахею, сдавливая ее со всех сторон и вызывая у пациентки затруднение дыхания даже при небольшой физической нагрузке.

«Перед нами стояла серьезная задача: существовал высокий риск повреждения подключичной артерии, позвоночного венозного сплетения или грудного лимфатического протока. Их повреждение могло привести к тяжелым осложнениям», — сообщил Игорь Макаров. Из-за такого расположения железы в ходе операции могла быть выявлена необходимость рассечения грудины для безопасного доступа, что значительно усложнило бы операцию и восстановительный период.

Тем не менее, хирургической команде удалось избежать этой меры. Операция была успешно проведена через шейный доступ с применением нейромониторинга — технологии, позволяющей в режиме реального времени контролировать функцию возвратных гортанных нервов. «С использованием нейромонитора мы смогли выделить нервы, которые были спаяны с железой, аккуратно вывихнуть правую долю и провести удаление органа — тиреоидэктомию, практически без кровопотери», — подчеркнул профессор Макаров.

Операции предшествовало комплексное обследование, включавшее компьютерную и магнитно-резонансную томографию, в результате которых было принято решение о проведении срочного хирургического вмешательства. В настоящий момент состояние пациентки стабилизировалось, она чувствует себя хорошо выписана домой для дальнейшей реабилитации.

«Этот клинический случай — яркий пример того, почему не следует годами мириться с болезнью, — резюмировал Игорь Макаров. — Пациентка мучилась много лет, и за это время заболевание успело вызвать серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, что уже приводило к плохому самочувствию и имело грозные последствия. Между тем при своевременном обращении медицина позволяет решить такую проблему с минимальными рисками и более щадящими методами. Не стоит терпеть и чего-то ждать — чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем эффективнее будет лечение».

Фото СамГМУ

Здравоохранение
В Клиниках СамГМУ успешно прооперировали сложный случай токсического зоба у пациентки из Пензенской области
28 ноября 2025  10:23
28 ноября 2025  10:23
181
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
27 ноября 2025  22:09
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
661
Наибольшее число случаев регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет как среди мужчин, так и среди женщин.
27 ноября 2025  18:43
В результате скрининга в регионе выявлено 305 случаев колоректального рака
742
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
27 ноября 2025  15:36
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
774
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
26 ноября 2025  19:38
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
1530
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
26 ноября 2025  19:10
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
1481
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
26 ноября 2025  18:54
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
1540
Неправильное положение нашего тела во время работы или отдыха создает неравномерную и часто неправильную нагрузку на суставной аппарат.
26 ноября 2025  18:23
Эксперт: пять привычек для здоровья суставов в любом возрасте
1513
Выпускница Самарского государственного медицинского университета приняла участие в программе «Земский доктор» и вернулась работать на свою малую родину - в село Красноармейское.
26 ноября 2025  15:39
«Земский доктор»: врач-терапевт пополнила коллектив Красноармейской больницы
1534
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
26 ноября 2025  13:49
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
1365
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15654
В центре внимания
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
176
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
1312
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
655
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
1473
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
1429
