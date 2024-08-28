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В Клиниках СамГМУ спасли пациентку со сложными заболеваниями и подготовили к пересадке сердца

28 августа 2024 10:42
259
В Клиниках СамГМУ спасли пациентку со сложными заболеваниями и подготовили к пересадке сердца

Еще одна женщина в России смогла родить после трансплантации сердца.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России спасли 26-летнюю пациентку со сложными заболеваниями сердца и подготовили ее к дальнейшей трансплантации. После успешной пересадки сердца, которую провели в Москве в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, женщина смогла родить здорового ребенка. Она стала уже третьей пациенткой НМИЦ, которая после трансплантации сердца родила ребенка.

Пациентка с детства страдала заболеваниями сердца: ей установили диагноз дилатационная кардиомиопатия, постоянная форма фибрилляции предсердий, ХОБЛ средней  степени тяжести и диагностировали еще ряд осложнений. 24 августа 2022 года девушка поступила в приемное отделение Клиник СамГМУ с жалобами на одышку при минимальной физической нагрузке и в покое, которая усиливалась в горизонтальном положении. Также у пациентки наблюдалось увеличение размеров живота, перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, выраженная общая слабость. После осмотра ее экстренно доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии. Совместно с кардиологами отделения КФТ был проведен обширный комплекс инструментальных и лабораторных исследований, пациентку осмотрели невролог, психиатр, эндокринолог и хирург. Врачи установили диагноз и назначили лечение, после которого состояние пациентки удалось стабилизировать, но стало ясно, что женщине необходима пересадка сердца.

Уже 1 сентября девушку в неотложном порядке транспортировали в столицу в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России. Там пациентке успешно выполнили трансплантацию сердца. А весной текущего года под чутким совместным контролем врачей пациентка родила девочку.

«Молодая женщина поступила к нам с уже достаточно серьезным анамнезом, - говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Клиник СамГМУ Александра Лунина. – Для нас сразу стало понятно, что случай сложный и требующий максимальных усилий, с учетом того, что у нее был отек легких, который неоднократно рецедивировал, состояние оставалось очень тяжелым. Нам очень хотелось ей помочь и, к счастью, у нас это получилось. Совместно с коллегами нам удалось стабилизировать состояние пациентки и при поддержке руководителя Центра трансплантации органов и тканей Клиник СамГМУ Алексея Миронова ее транспортировали в Москву в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Девушку сопровождали врачи нашего отделения, а транспорт предоставила Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина. Все мы переживали, поэтому с большим облегчением узнали, что пациентка благополучно добралась и ей успешно провели операцию».

После пересадки сердца пациентка наблюдалась на амбулаторном этапе у врача кардиолога Клиник СамГМУ, заместителя главного врача по клинико-экспертной работе Александра Додонова.

«От него мы узнали о ее беременности, – продолжает Александра Лунина. - Конечно, для нас было совершенно неожиданным узнать, что девушка, за которую мы так боролись, не только начала жить новой жизнью, но и ждет ребенка. Беременность сопровождали совместно с акушерами Самарского кардиологического диспансера. Затем девушку повторно госпитализировали в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов, а оттуда перевели в НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, где она успешно родила ребенка. Для врачей нашего отделения это была огромная радость. Мама пациентки написала нам очень теплые слова благодарности о том, что мы спасли не только ее дочь, но теперь у нее еще появилась и внучка. Вспоминая этот случай, я всегда испытываю гордость за Клиники и своих коллег, а также за поддержку и работу коллег других лечебных учреждений, ведь только совместная междисциплинарная команда способна на такое».

«Первого марта специалисты МОНИИАГ позвонили в наш Центр и сообщили, что пациентка подходит к родам. Требовалось присутствие наших специалистов для выполнения кесарева сечения под общим наркозом.
 В самой клинике работают прекрасные специалисты, а в процессе родоразрешения не возникло никаких осложнений, поэтому я обеспечивал преимущественно консультативную поддержку. Ирину я сразу узнал и вспомнил, как она впервые попала в наш Центр в тяжелом состоянии и находилась на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). А теперь она стала мамой!», — поделился врач-анестезиолог-реаниматолог НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Виталий Пчельников.

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