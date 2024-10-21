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В Клиниках СамГМУ ребенку выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава

21 октября 2024 13:22
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В Клиниках СамГМУ ребенку выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России полуторагодовалому малышу выполнили ацетабулопластику тазобедренного сустава. Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств. Операцию проводили врачи детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ и НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера (Санкт-Петербург).

В пять месяцев у ребенка диагностировали врожденную дисплазию тазобедренного сустава. Без лечения эта патология может привести к тому, что со временем деформация станет значительно больше, ребенок будет сильно хромать, вплоть до инвалидизации.

«Диагностика таких состояний в нашей стране находится на высоком уровне и обычно они выявляются в 1-2 месяца на скрининговом исследовании, – говорит заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением Клиник СамГМУ Андрей Шмельков. -  Но бывает, что на таких ранних сроках выявить патологию невозможно. И этот ребенок к нам попал в шесть месяцев. Было принято решение лечить консервативно, но отсутствие положительной динамики стало показанием для хирургической коррекции. Учитывая маленький возраст ребенка – полтора года, нужно было провести ее так, чтобы в будущем не потребовалось повторных вмешательств. Чтобы выполнять такие операции, нужно иметь очень большой опыт и хорошее оснащение. Благодаря сотрудничеству с НМИЦ имени Турнера, мы перенимаем этот опыт, который позволит нам выполнять такие вмешательства в нашем регионе на очень высоком уровне».

Особенностью операции стало то, что пластика дефектов таза была выполнена без установки металлофиксаторов, что позволяет избежать повторной операции для их удаления. Вместо этого врачи использовали трансплантат - они заготавливаются в собственном костном банке СамГМУ. Хирургическое вмешательство выполняли по алгоритму, разработанному в НМИЦ им. Г.И. Турнера.

«Между нашими учреждениями заключен договор о научно-практическом сотрудничестве, и Андрей Владимирович Шмельков в очередной раз продемонстрировал высокий уровень компетенций и владения современными методиками хирургической стабилизации диспластического тазобедренного сустава, – говорит заведующий отделом заболеваний суставов и костной патологии НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Павел Бортулев.  – Данный случай был уникален тем, что пациента нужно было прооперировать современными методиками, чтобы вопрос стабильности сустава и его развития был закрыт за одну операцию. И очень важно, чтобы в регионах страны выполнялись подобные вмешательства на высоком уровне. Коллеги в Клиниках СамГМУ готовы к выполнению такого рода операций и с точки зрения оснащения оборудованием, и с точки зрения профессиональной подготовки».

Первые шесть недель ребенок проведет в гипсе, через три месяца ему можно будет сидеть, а через полгода он полностью вернется к обычной жизни.

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