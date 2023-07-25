В Клиниках СамГМУ продолжают помогать пациентам из ДНР

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Врачи травматолого-ортопедического отделения № 2 Клиник СамГМУ прооперировали еще девять человек из города Снежное Донецкой народной республики (ДНР), над которым Самарская область взяла шефство. Всего с начала года эндопротезирование выполнили 22 пациентам.



Бригада самарских медиков в ходе поездки в ДНР отобрала пациентов с наиболее сложными деформациями суставов, которых точно не взяли бы на лечение по месту жительства. Пациентам выполнили эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов.



Владимир Маслиенко от своего заболевания страдал около девяти лет. Единственным выходом было эндопротезирование.



«Сначала просто побаливало, а потом боль становилась все сильнее и сильнее, — говорит пациент. — Шесть лет стоял в очереди на операцию в Донецке, но там сейчас сложное положение, поэтому когда я узнал, что самарские врачи приглашают на протезирование, я, конечно, побежал со всех ног. Боялся, но все прошло хорошо. Врачи все приятные, молодые, пообещали, что все сделают надежно и мы им верим. Теперь буду стоять на ногах более уверенно».



Пациентку Светлану Павлюкову мучили боли в коленях, из-за этого женщина хромала и очень стеснялась этого.



«Боли были невозможные, а с работы не отпускали, приходилось работать, — говорит Светлана Павлюкова. — Когда узнала, что приехали самарские доктора, сразу пошла к ним. Здесь нас приняли очень хорошо, все на высшем уровне, огромное спасибо».



Как рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2 Клиник СамГМУ Дмитрий Кудашев, все прибывшие пациенты — с поражениями тазобедренного и коленного суставов: остеоартрозами терминальных стадий, посттравматическими деформациями и пр.



«Минздрав Самарской области организует выездные бригады в Снежное, — говорит Дмитрий Кудашев. — В этот раз мы держали связь с главным врачом Самарской городской больницы № 10 Дмитрием Лисицей, с которым на протяжении трех недель заочно отбирали и готовили этих пациентов к госпитализации. Здесь их прооперировали бесплатно по квотам в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В ходе операции приходилось не только имплантировать эндопротезы, но и проводить сопутствующие этапы — остеосинтез, установку антипротрузионных систем и так далее. Планируем, что на следующей неделе пациенты перейдут на второй этап — реабилитацию, которая также будет проводиться в Клиниках СамГМУ. Она занимает в среднем две недели».

Фото: минздрав СО