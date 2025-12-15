Энергетики восстановили электричество в 70% обесточенных домов под Самарой

Электроснабжение большинства населенных пунктов Самарской области, пострадавших от мощного циклона, восстановлено. Специалисты филиала «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети» продолжают работать в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды.

К ночи на 15 декабря бригадам удалось запитать более 70% потребителей, оставшихся без света из-за шторма. Энергетики оперативно ввели в работу восемь высоковольтных линий и более двадцати линий среднего напряжения, которые были повреждены ветром.

Сейчас восстановительные работы идут круглосуточно. На участках задействованы 22 специализированные бригады — это более 70 специалистов и 30 единиц техники, включая вездеходы и автовышки для доступа к сложным объектам.

Ситуация остается непростой из-за погодных условий. Метеорологи прогнозируют сохранение сильного ветра с порывами до 21 метра в секунду, что создает риск повторных обрывов сетей.

Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения. Сообщить о нарушениях и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220), пишет Самарская газета.