Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Самарцам прочитают лекцию «Традиции празднования советского Нового года»

8 декабря (четверг) в 18.00 историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Ирина Янцен прочитает лекцию «Традиции празднования советского Нового года» (12+).
Каждый год 31 декабря мы с друзьями… собираемся вместе и дарим любимым и близким подарки. А еще мы, конечно же, долго готовимся к Новому году – кружимся по магазинам, придумываем праздничное меню. Но среди всех приятных хлопот есть одно из самых приятных – наряжать елку.
Во многом эти традиции сложились еще в Советском Союзе. На лекции речь пойдет о том, когда в СССР появилась традиция праздновать Новый год и какие новогодние ритуалы дошли до наших дней. Посетители также узнают, как наряжали елку в недавнем прошлом.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cRJOKN

Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
