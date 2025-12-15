Самарцам прочитают лекцию «Традиции празднования советского Нового года»

8 декабря (четверг) в 18.00 историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Ирина Янцен прочитает лекцию «Традиции празднования советского Нового года» (12+).

Каждый год 31 декабря мы с друзьями… собираемся вместе и дарим любимым и близким подарки. А еще мы, конечно же, долго готовимся к Новому году – кружимся по магазинам, придумываем праздничное меню. Но среди всех приятных хлопот есть одно из самых приятных – наряжать елку.

Во многом эти традиции сложились еще в Советском Союзе. На лекции речь пойдет о том, когда в СССР появилась традиция праздновать Новый год и какие новогодние ритуалы дошли до наших дней. Посетители также узнают, как наряжали елку в недавнем прошлом.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cRJOKN