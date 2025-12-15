США закупили российский шоколад на рекордную с 2021 года сумму

Американские компании в январе-сентябре 2025 года закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику американских служб. Последний раз американцы закупали схожий объем российских десертов в 2021 году почти на 2 миллиона долларов.

Согласно данным, в сентябре 2025 года Штаты купили у РФ шоколада более чем на 300 тысяч долларов — в пять раз больше, чем в августе.

При этом крупнейшим экспортером шоколада в США остается Канада, объем продаж оценивается в 2,3 миллиарда долларов.