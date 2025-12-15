Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Продажи алкоголя за 11 месяцев 2025 года снизились на 9,8%

143
Продажи алкоголя за 11 месяцев 2025 года снизились на 9,8%

Продажи алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за январь-ноябрь 2025 года снизились на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из статистики Росалкогольтабакконтроля. Данные опубликованы на портале открытых данных России.

Сильнее всего упали продажи слабоалкогольных напитков: они снизились в 8 раз до 1,45 миллиона декалитров. Розничные продажи водки уменьшились до 66,3 миллиона декалитров (на 3,5%), коньяка – до 11,4 миллиона декалитров (на 9,1%).

Реализация виноградных вин опустилась до показателя в 50,7 миллиона декалитров (на 1,5% меньше прошлого года), игристых (шампанских) – 17,6 миллиона декалитров (на 2,7% меньше), ликерных вин – 1 миллион декалитров (на 10,6% меньше), плодовой алкогольной продукции – 2,3 миллиона декалитров (меньше в четыре раза).

Всего за январь-ноябрь 2025 года было продано 107,4 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью выше 9 градусов, что меньше прошлогоднего показателя на 1%.

В то же время реализация ликероводочных изделий выросла до 16,7 миллиона декалитров, прибавка составила 13,4%, пишет Смотрим. 

Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
494
