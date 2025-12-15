Продажи алкоголя за 11 месяцев 2025 года снизились на 9,8%

Продажи алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за январь-ноябрь 2025 года снизились на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из статистики Росалкогольтабакконтроля. Данные опубликованы на портале открытых данных России.

Сильнее всего упали продажи слабоалкогольных напитков: они снизились в 8 раз до 1,45 миллиона декалитров. Розничные продажи водки уменьшились до 66,3 миллиона декалитров (на 3,5%), коньяка – до 11,4 миллиона декалитров (на 9,1%).

Реализация виноградных вин опустилась до показателя в 50,7 миллиона декалитров (на 1,5% меньше прошлого года), игристых (шампанских) – 17,6 миллиона декалитров (на 2,7% меньше), ликерных вин – 1 миллион декалитров (на 10,6% меньше), плодовой алкогольной продукции – 2,3 миллиона декалитров (меньше в четыре раза).

Всего за январь-ноябрь 2025 года было продано 107,4 миллиона декалитров спиртных напитков крепостью выше 9 градусов, что меньше прошлогоднего показателя на 1%.

В то же время реализация ликероводочных изделий выросла до 16,7 миллиона декалитров, прибавка составила 13,4%, пишет Смотрим.