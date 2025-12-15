В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Однажды в новогоднюю ночь»

21 декабря (воскресенье) в 14.00 в Музее Рязанова пройдет лекция «Однажды в новогоднюю ночь» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Однажды в новогоднюю ночь произошло чудо, и на советские телеэкраны вышел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975, 6+). Удивительно, но до сих пор россиянам интересен сюжет этой картины. А ведь сначала «Ирония» была всего лишь непритязательной пьесой для провинциальных театров – Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский сочинили ее ради легкого заработка. Авторы не могли предположить, что спустя многие годы зрители будут спорить о поведении Жени Лукашина и жалеть Галю с Ипполитом.

Каким же образом этой истории удалось подняться до драматических высот? Почему пробы на главные роли были такими сложными? Зачем Рязанов приглашал четырех композиторов писать музыку для фильма? На лекции посетители узнают об этих и других секретах создания культовой киноленты.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cRJOZU