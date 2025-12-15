Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов по 25 направлениям

«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов по 25 направлениям

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла продажу авиабилетов по субсидированным тарифам на 25 направлений. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Из Москвы и обратно можно отправиться в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ и Калининград.

Кроме того, из Красноярска и в обратном направлении запущены субсидированные тарифы в Хабаровск и Благовещенск.

Из Санкт-Петербурга и обратно по сниженному тарифу — во Владивосток, Иркутск и Калининград. Также льготы действуют на некоторые рейсы из Хабаровска и Владивостока, пишет Лента.

Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
