Стало известно, когда продолжат реконструкцию новой набережной Тольятти

196
Стало известно, когда продолжат реконструкцию новой набережной Тольятти

Появилась надежда, что в Тольятти благоустроят пирс и третью очередь набережной Автозаводского района. Об этом сообщили в городской думе после заседаний думы и профильной комиссии, где обсудили судьбу общественного пространства и всей территории Прибрежного парка.

«В министерстве градостроительной политики Самарской области создадут рабочую группу по развитию набережной. Со своей стороны тольяттинский парламент проследит за дальнейшим развитием знакового объекта. Представитель депутатского корпуса войдет в состав рабочей группы», — сообщили в парламенте.

Реконструкцию новой набережной поставили на паузу, а пирс исключили из перечня федеральных объектов, что поставило под угрозу сам факт ремонта объекта.

Сейчас, когда к вопросу о благоустройстве вернулись, власти уточнили, что ремонтировать будут в основном за счет регионального бюджета, но с участием муниципальной казны.

105 миллионов 200 тысяч рублей выделят на проектирование реконструкции пирса в 2025 году;

190 миллионов 300 тысяч рублей — в 2026 году.

Часть средств вложат в корректировку в проектно-сметной документации и госэкспертизу по третей очереди набережной.

Третья очередь набережной — прибрежный участок от пирса до восточного пляжа 8-го квартала Автозаводского района. Каким будет благоустройство достоверно неизвестно, но в финале, когда работы закончат, в автограде появится современный променад вдоль берега длиной в четыре километра. Общая площадь пространства — 663 тысячи квадратных метров, пишет 63.ру.

134
