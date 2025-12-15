Россиянам рассказали, как изменилась цена на елочные игрушки

О том, как изменилась цена на елочные игрушки и с чем связано ценообразование, рассказала в эфире "Радио России" доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, цена елочных игрушек растет. Это связано со структурными изменениями рынка и инфляцией.

"Во-первых, идут в последнее время структурные изменения нашего рынка. Во-вторых, конечно же, макроэкономические процессы влияют. Потому что производителям надо компенсировать свои затраты. А у них, к сожалению, они тоже растут. Ну и, конечно же, себестоимость производства возрастает, возрастает стоимость доставки. Ну и, конечно же, заработная плата. Компании должны компенсировать рост заработной платы", – отметила Борисова.

Все эти показатели включаются в стоимость игрушек, подчеркнула эксперт. Именно поэтому, по ее словам, наблюдается регулярное повышение цены на новогодние украшения, пишет Смотрим.