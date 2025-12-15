Я нашел ошибку
Главные новости:
Шахматистов РФ допустили до международных турниров с национальной символикой
Россиянам рассказали, как изменилась цена на елочные игрушки
Сейчас первоочередной задачей является восстановление разрушенных ударом вольеров, чтобы вернуть животных, включая льва, в нормальные условия содержания.
Лев Нео, который был ранен осколками после удара ВСУ по Васильевке, выжил
Россиянам рассказали, какие елочные игрушки в тренде в этом сезоне
В экспозиции представлены уникальные архивные фотографии военного времени и личные документы артистов.
В Самарском театре кукол экспонируется историческая выставка «Минувших лет живая память»
Соревнования посвящены памяти Константина Афонина - одного из основоположников тяжелой атлетики в Куйбышевской области в послевоенные годы.
Кубок Самарской области по тяжелой атлетике прошел в Самаре
Это решение принято по итогам оперативного анализа работы временного бесплатного шаттла и обратной связи от пассажиров.
С 15 декабря маршрут №429 будет выполнять по три рейса напрямую до онкодиспансера
Задержка вылета рейса составила 13 часов 07 минут.
В аэропорту Курумоч экстренно совершил посадку самолет Москва - Пхукет из-за плохого самочувствия пассажира
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Россиянам рассказали, как изменилась цена на елочные игрушки

О том, как изменилась цена на елочные игрушки и с чем связано ценообразование, рассказала в эфире "Радио России" доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

По ее словам, цена елочных игрушек растет. Это связано со структурными изменениями рынка и инфляцией.

"Во-первых, идут в последнее время структурные изменения нашего рынка. Во-вторых, конечно же, макроэкономические процессы влияют. Потому что производителям надо компенсировать свои затраты. А у них, к сожалению, они тоже растут. Ну и, конечно же, себестоимость производства возрастает, возрастает стоимость доставки. Ну и, конечно же, заработная плата. Компании должны компенсировать рост заработной платы", – отметила Борисова.

Все эти показатели включаются в стоимость игрушек, подчеркнула эксперт. Именно поэтому, по ее словам, наблюдается регулярное повышение цены на новогодние украшения, пишет Смотрим.

