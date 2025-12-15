Умер народный артист России Левон Оганезов

Умер народный артист России, музыкант и композитор Левон Оганезов, ему было 84 года.

Отмечается, что артист запомнится виртуозностью и искрометным юмором для поклонников.

"Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом", — добавили в сообщении.

Оганезов родился 25 декабря 1940 года в Москве. Музыкой он начал заниматься с четырех лет. Как аккомпаниатор Оганезов работал со многими известными артистами, среди них: Клавдия Шульженко, Олег Анофриев, Валентина Толкунова, Андрей Миронов, Лариса Голубкина и другие. Был партнером Владимира Винокура, руководил оркестром Иосифа Кобзона, играл как актер в Театре Сатиры.

Кроме того, он известен как ведущий программ "Суета вокруг рояля", "Белый попугай", "Добрый вечер с Игорем Угольниковым", "Жизнь прекрасна". Снялся в нескольких фильмах, среди которых: "Ключ от спальни", "Продается дача" и другие. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010-м стал народным артистом России, пишет РИА Новости.