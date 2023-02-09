118

В Клиниках СамГМУ после ремонта открылись два отделения: гематологии № 1 клиники госпитальной терапии и дерматологии клиники кожных и венерических болезней. Там обновили все помещения, установили современную мебель и все необходимое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Коечный фонд отделения гематологии № 1 составляет 50 мест. В нем проводят сеансы химиотерапии для пациентов, которые страдают онкогематологическими заболеваниями (лейкоз, лимфомы) и аутологичную трансплантацию костного мозга.

Отделение дерматологии рассчитано на 20 коек. Там лечат больных с псориазом, атопическим дерматитом, лимфомой кожи и т.д. Прием пациентов в обновленных отделениях стартует в ближайшее время, пишет Самара-КП.