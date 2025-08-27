В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров

27 августа 2025 11:31
197
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) пациентке провели удлинение руки на 13 см. Из-за сильного укорочения конечности девушка не могла выполнять даже простые бытовые действия. Кроме того, у нее был значительный косметический дефект.

В раннем детстве у девочки диагностировали острый гематогенной остеомиелит – гнойное воспаление кости, которое возникло из-за попадания бактерий по кровотоку из других очагов инфекции в организме. В результате кость в области верхней трети плеча начала разрушаться и затронула зону роста - хрящевой участок, где происходит образование новой костной ткани, благодаря чему кости удлиняются. Поэтому на фоне роста плечо у девочки не увеличивалось и разница между конечностями достигла 15 см. Особенно ярко это стало проявляться в возрасте 14-15 лет, когда девочка из-за дефицита длины не могла выполнять простые бытовые действия.

«В сентябре 2024 года мы провели операцию, – рассказал врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. - Удлинение верхней конечности на такую большую величину за одну операцию – смелое решение, мы понимали, что есть риски осложнений. Но девочка была настроена оптимистично и нам хотелось помочь. Проконсультировавшись с коллегами из других медучреждений, мы разработали тактику ведения пациента. Для удлинения на такую большую величину подходит метод Илизарова, при котором поэтапно выращивается своя собственная кость. Но ситуация осложнялась тем, что у девочки была угловая деформация плеча, поэтому нам нужно было единомоментно еще скорректировать эту деформацию. Первую часть мы выполнили в операционной, в процессе также установили аппарат внешней фиксации, а через двое суток после операции необходимо было скорректировать второй компонент. Это делается под местным обезболиванием, но все равно неприятно. Девочка на удивление стойко перенесла процедуру».

Как пояснил врач, обычно растяжение у детей в аппарате Илизарова проводится на 1 мм в сутки – костные фрагменты раздвигаются, между ними образуется мягкая костная мозоль, которая в дальнейшем перестраивается в кость. Но так как девочке было уже 17 лет, темп коррекции должен был быть ниже, чтобы не разорвать мягкий компонент. Поэтому с аппаратом она находилась достаточно длительное время, в течение которого могла ходить на учебу, заниматься всеми бытовыми делами и не была ограничена физически. Недавно аппарат сняли, теперь пациентка разрабатывает локтевой и плечевой суставы и продолжает наблюдаться у врачей. Специалистам удалось устранить косметический дефект и дать девушке возможность полноценно выполнять работу рукой.

