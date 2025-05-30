В Клиниках СамГМУ девушке со сложным диагнозом помогли стать мамой

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В 2019 году молодой девушке Александре вынесли вердикт: из-за множественной миомы матки она не сможет иметь детей. Сегодня Александра растит пятимесячного сына, а через пару лет планирует завести второго ребенка. Снова обрести надежду стать мамой девушке помогли в Клиниках СамГМУ.

В родном городе Александры врачи разводили руками: гормональные препараты давали только временный эффект, а выполнять операцию было опасно из-за риска повредить матку и эндометрий — миоматозный узел занимал всю переднюю и боковую стенку матки и был слишком большого размера.

«Я очень расстроилась, потому что для женщины семья, муж, ребенок — это важнее всего, — говорит Александра. — В конце 2020 года я переехала в Самару, и будущая на тот момент свекровь познакомила меня с заведующей гинекологическим отделением Клиник СамГМУ Еленой Сергеевной Каторкиной. Я рассказала ей о своей проблеме и она предложила другую операцию. Мы стали ждать квоту на ее проведение. У меня появилась большая надежда, что все у нас получится — настолько уверенно Елена Сергеевна это говорила».

Александре выполнили эмболизацию маточных артерий — это сложная малоинвазивная операция через маленький разрез на руке, когда в маточные артерии вводятся микросферы, и миоматозные узлы уменьшаются в размере в 1,5-2 раза. Операцию провели врачи сосудистые рентгенхирурги во главе с заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КФХ Клиник СамГМУ Евгением Каменевым. Но в течение года беременность не наступала и девушка снова пришла на прием.

«По УЗИ были прекрасные результаты уменьшенных узлов, но в полости матки оставался небольшой узел, — рассказала Елена Каторкина. — В ноябре 2023 года в нашем отделении пациентке успешно выполнили плановую гистерорезектоскопию, мы полностью удалили узел с минимальной травматизацией эндометрия. В апреле 2024 года Александра увидела долгожданный положительный тест на беременность. Мы постоянно поддерживали связь, беременность прошла без единой госпитализации. И в декабре 2024 года Александра родила мальчика весом 4 кг и ростом 57 см».

Первенца назвали Андреем в честь дедушки. В планах у молодых родителей через пару лет завести второго ребенка.

Фото: СамГМУ