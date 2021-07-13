В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения

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В Кинель-Черкасском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской областин начались работы по капитальному ремонту поликлиники и возведению нового фельдшерско-акушерского пункта.

Улучшение условий оказания медицинской помощи, развитие системы здравоохранения – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«В 2021 – 2023 годах запланировано возведение модульных зданий для размещения 5 консультативно-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врачей общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также запланирован капитальный ремонт целого ряда таких учреждений» — отметил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям глава региона Дмитрий Азаров.

Ремонт в поликлинике Кинель-Черкасской ЦРБ, в которой помощь получают более 26000 жителей, должен завершиться к концу 2022 года. В данный момент здесь проводятся демонтажные работы.

«Поликлиника станет гораздо комфортнее, здесь будут созданы удобные и, учитывая современные реалии, безопасные условия для диагностики, лечения пациентов и работы медицинского персонала, — рассказал главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. — Появится несколько отдельных входов в поликлинику для разделения потоков на больных и здоровых, будет создан кабинет для приема пациентов с симптомами острых инфекционных заболеваний с отдельным входом и помещением для ожидания. Кроме того, повысится доступность для маломобильных граждан, увеличится площадь тамбура входной группы. Преобразятся и зоны ожидания. За счет переноса картохранилища в закрытую зону в холле станет просторнее, уютнее и комфортнее».

Кроме того, в Кинель-Черкасском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения возводится модульное здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Новые Ключи, где будут получать первичную медицинскую помощь 279 жителей села. Завершить возведение ФАП планируется до конца 2021 года.

В настоящее время ведутся активные работы по возведению ФАП. Поставщик уже подготовил основание под здание ФАП, а также произвел монтаж металлического каркаса.

Также в 2021 году планируется возведение модульного офиса врача общей практики в селе Кинель-Черкассы.

В 2021 году больница получила бронхофиброскоп, запланирована поставка системы эндоскопической визуализации, универсального аппарата УЗИ, передвижной диагностической рентгеновской системы и другого оборудования? сообщает минздрав региона..

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