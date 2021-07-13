Я нашел ошибку
Главные новости:
Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства – это единая система, где собрана информация о поставщиках всех коммунальных услуг.
Личный кабинет ГИС ЖКХ для оплаты коммунальных услуг в Самарской области
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, град и шквалистый ветер
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
За сутки от коронавируса скончалось максимальное число россиян
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Во время строительства ЖК в Самаре упала сваебойная машина
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
В Самаре прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.63
0.16
EUR 88.61
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
В Самаре проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте продолжаются
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения

13 июля 2021 13:34
91
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения

В Кинель-Черкасском районе в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Самарской областин начались работы по капитальному ремонту поликлиники и возведению нового фельдшерско-акушерского пункта.

Улучшение условий оказания медицинской помощи, развитие системы здравоохранения – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«В 2021 – 2023 годах запланировано возведение модульных зданий для размещения 5 консультативно-диагностических отделений, 7 врачебных амбулаторий, 10 офисов врачей общей практики, 44 фельдшерско-акушерских пунктов. Также запланирован капитальный ремонт целого ряда таких учреждений» — отметил в Послании депутатам Самарской Губернской Думы и жителям глава региона  Дмитрий Азаров.

Ремонт в поликлинике Кинель-Черкасской ЦРБ, в которой помощь получают более  26000 жителей, должен завершиться к концу 2022 года. В данный момент здесь проводятся демонтажные работы.

«Поликлиника  станет гораздо комфортнее, здесь будут созданы удобные и, учитывая современные реалии, безопасные условия для диагностики, лечения пациентов и работы медицинского персонала, — рассказал главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. — Появится несколько отдельных входов в поликлинику для разделения потоков на больных и здоровых, будет создан кабинет для приема пациентов с симптомами острых инфекционных заболеваний с отдельным входом и помещением для ожидания. Кроме того, повысится доступность для маломобильных граждан, увеличится площадь тамбура входной группы. Преобразятся и зоны ожидания. За счет переноса картохранилища в закрытую зону в холле станет просторнее, уютнее и комфортнее».

Кроме того, в Кинель-Черкасском районе в рамках  программы модернизации первичного звена здравоохранения возводится  модульное здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Новые Ключи, где будут получать первичную медицинскую помощь  279 жителей села. Завершить возведение ФАП планируется до конца 2021 года.

В настоящее время ведутся активные работы по возведению ФАП. Поставщик уже подготовил основание под здание ФАП, а также произвел монтаж металлического каркаса.

Также в 2021 году планируется возведение модульного офиса врача общей практики в селе Кинель-Черкассы.

В 2021 году  больница получила бронхофиброскоп, запланирована поставка системы эндоскопической визуализации, универсального аппарата УЗИ,  передвижной диагностической рентгеновской системы и другого оборудования? сообщает минздрав региона..

Фото: Pixabay.com

Теги: Кинель-Черкассы поликлиника

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
13 июля 2021  13:34
В Кинель-Черкасском районе идет строительство и ремонт нескольких объектов здравоохранения
91
13 июля 2021  13:29
В Самаре прошла школа по внедрению комплекса мер, направленного на профилактику падений и переломов
43
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
470
Препаратом «Спутник V».
12 июля 2021  18:49
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации
419
В Самаре заболел 101 человек.
12 июля 2021  15:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
554
В этом году впервые в Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
12 июля 2021  15:15
В этом году впервые в Самарской области медсестры начали получать выплаты по программе «Земский фельдшер»
172
Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города. 
12 июля 2021  14:57
«Самара, я привит!»: С сегодняшнего дня и до 25 июля  среди вакцинировавшихся от COVID-19 разыграют ценные призы
571
В Самаре заболели 118 человек.
11 июля 2021  15:33
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
994
В Самаре заболел 101 человек.
10 июля 2021  14:52
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1538
Определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».
9 июля 2021  18:58
Три самарских медработника завоевали призовые места во Всероссийском конкурсе
1330
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
405
Весь список
В центре внимания
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
13 июля 2021  13:51
Шесть городов Самарской области претендуют на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
121
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
13 июля 2021  13:09
В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
114
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
13 июля 2021  12:57
На самарские маршруты будет выходить меньше автобусов
197
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
13 июля 2021  09:14
В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей
230
Дополнительно выплаты предусмотрены  ещё  для 20 медработников.
12 июля 2021  22:42
Участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» губернии получат выплаты из областного бюджета
470
Весь список