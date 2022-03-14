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В Исаклинскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование — цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса.

В ближайшее время специалисты приступят к работе на новом оборудовании.

«Рентгенодиагностический комплекс оснащен функциями рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии, — рассказала врач-рентгенолог Исаклинской больницы Марина Афанасьева. — Аппарат подходит для проведения высокоточных исследований органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, диагностики заболеваний опорно-двигательной системы, в том числе травм костно-суставной системы любой локализации. Радует и качество снимка. Изображение удобно редактировать по своему усмотрению — корректировать масштаб, контрастность, угол обзора. Новый аппарат не требует проявки изображения на пленке, снимок моментально отображается на экране. Это значительно сократит время обследования».



Фото: минздрав СО