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В Исаклинскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование

14 марта 2022 16:04
164
Цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса.

В Исаклинскую центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование — цифровой рентгенодиагностический комплекс высокого класса. 

В ближайшее время специалисты приступят к работе на новом оборудовании.

«Рентгенодиагностический комплекс оснащен функциями рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии, — рассказала врач-рентгенолог Исаклинской больницы Марина Афанасьева. — Аппарат подходит для проведения высокоточных исследований органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, диагностики заболеваний опорно-двигательной системы, в том числе травм костно-суставной системы любой локализации. Радует и качество снимка. Изображение удобно редактировать по своему усмотрению — корректировать масштаб, контрастность, угол обзора. Новый аппарат не требует проявки изображения на пленке, снимок моментально отображается на экране. Это значительно сократит время обследования».
 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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