В Хворостянскую ЦРБ поступили 3 машины на базе «Лада-Гранта»

129

Новый автотранспорт помогает специалистам Хворостянской центральной районной больницы расширять охват населения профилактическими мероприятиями. В августе этого года в учреждение поступили 3 машины на базе «Лада-Гранта», приобретенные в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Новые автомобили закреплены за тремя офисами врачей общей практики — в селах Студенцы, Новотулка и Прогресс. Население каждого населенного пункта составляет около 1500 человек.



«На мой взгляд, поставка нового автомобиля очень своевременна, — рассказала медицинская сестра офиса врача общей практики в селе Новотулка Лилия Бурцева. — В условиях распространения ОРВИ и COVID-19 машины помогают нам оперативно оказывать медицинскую помощь на дому, быстрее добираться до места назначения в комфортных условиях. К примеру, теперь мы оперативно доставляем ПЦР-тесты в лабораторию. Также автомобиль используется для проведения на дому профилактических мероприятий — вакцинации и диспансеризации. Он облегчает нашу выездную работу, позволяет охватить большее количество жителей необходимыми для сохранения здоровья процедурами. Мы рады новым условиям работы, и от пациентов получаем положительные отклики».



На новом автотранспорте специалисты Хворостянской больницы совершили более 100 выездов.



«Благодаря поставке нового санитарного автотранспорта медицинские работники также могут оказывать помощь и жителям близлежащих населенных пунктов, — отметил главный врач Хворостянской больницы Андрей Батейщиков. — Помимо офисов врачей практики, в структуру учреждения входят 14 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебная амбулатория. Общий радиус обслуживания составляет 45 км. Поэтому обновление автопарка больницы стало неоценимой поддержкой для наших сотрудников, мерой, способствующей приближению качественной медицинской помощи к сельским жителям. В прошлом году по программе модернизации первичного звена мы также получили 2 автомобиля на базе "Лада-Гранта", которые в настоящее время также используются для обслуживания вызовов на дому, транспортировки пациентов, доставки биоматериалов на анализы в лабораторию и лекарственных препаратов».



Всего в этом году в рамках регионального проекта в медучреждения Самарской области поступит 141 единица автотранспорта.

Фото: минздрав СО